CASA PROPIA: CAPITANICH PRESENTÓ UNA LÍNEA DE 5 MIL CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Son créditos a tasa 0% destinados a trabajadores del sector público o privado. Solamente se afecta el 25% de ingresos declarados por la persona que se postula y durante 12 meses que se ejecuta la vivienda, no se paga el crédito. Tiene un desembolso de 3 cuotas y un plazo de hasta 30 años. El gobernador Jorge Capitanich presentó la línea de créditos «Casa Propia», que otorgará 5 mil créditos hipotecarios a tasa cero para la construcción de viviendas. Para eso este sábado se firmó un convenio de cogestión entre el Comité Ejecutivo del fideicomiso PROCREAR, el Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y el Instituto de Desarrollo Urbano y la Vivienda (IPDUV). “Es un anuncio muy importante porque tenemos accesibilidad a un cupo de 5 mil créditos que se transformarán en viviendas conforme a esta nueva operatoria. Es un esfuerzo significativo y estamos detrás de esta demanda de soluciones habitacionales otorgando una operatoria simple, práctica y popular que nos permitirá lograr más resultados en el menor plazo posible”, dijo el mandatario, acompañado por el presidente de la Legislatura, Hugo Sager, el presidente del Nuevo Banco del Chaco, Federico Muñoz Femenía, y el presidente del IPDUV, Diego Arévalo. El NBCH se compromete a realizar un trabajo articulado con el Banco Hipotecario en su calidad de Fiduciario del Procrear II para la tramitación y adjudicación de créditos, y el IPDUV acuerda su colaboración mediante la cual pone a disposición todos sus recursos para la atención de los beneficiarios del programa. Tal como lo había anunciado el gobernador tras la reunión con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, se trata de un cupo de créditos hipotecarios para la construcción de viviendas propias con plazo de hasta 30 años y un monto de hasta $4.300.000 que se va actualizando. Lo importante es que cuenta con un sistema de capital ajustable según el coeficiente Hog. AR., el cual se basa en el coeficiente de variación salarial: al tener en cuenta la evolución de los salarios, brinda mayor estabilidad y previsibilidad a las y los adjudicatarios. Capitanich también remarcó que solamente se afecta el 25% de ingresos declarados por la persona que se postula, durante 12 meses que se ejecuta la vivienda no paga el crédito y tiene un sistema de desembolso en 3 cuotas: 40%, 30% y 30%. “Se deja de pagar el alquiler, mejora la calidad de vida y de esta forma se puede pensar en un futuro previsible», sostuvo. “Cerca 53 mil viviendas y soluciones habitacionales pudimos desarrollar en 2007 a 2015 y luego fueron paralizadas, pero hoy con hoy con todas las operatorias correspondientes, pretendemos llegar a 65 mil viviendas y soluciones habitacionales hasta el 2023 cumpliendo con la vivienda digna”, aseguró el mandatario. Requisitos para la solicitud de los créditos “CASA PROPIA” ?Tener entre 18 y 64 años de edad al momento de la inscripción; ?Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones; ?La suma de los ingresos del grupo familiar en forma mensual netos deberá estar en el rango comprendido entre: 1 salario mínimo, vital y móvil de $27.000 o bien 8 salarios mínimos vitales y móviles de $216.000; ?Registrar (como mínimo) 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados e independientes); ?Ser propietario de un inmueble que permita la construcción de una vivienda familiar; ?Registrar Situación 1 – Normal, en el sistema financiero, es decir que el contribuyente no tenga deudas impagas o no tenga atrasos en los últimos 30 días. “Con todas las operatorias, si sumamos esfuerzos, iremos amortizando gradual y progresivamente la deuda social generada en materia de déficit habitacional. Es una herramienta eficaz, instrumento adecuado a las necesidades de la ciudadanía”, remarcó Capitanich. El titular del IPDUV explicó además la importancia de que la licitación y el control de la obra del PROCREAR la lleve adelante el Gobierno provincial ya que acelerará los tiempos para que más familias chaqueñas accedan al derecho de la casa propia. Además, respecto a la habilitación de la nueva línea de créditos hipotecarios, Arévalo indicó que se trata de una oportunidad única, ya que son créditos que llegan a 30 años, garantizan una cuota que no supera el 25% del ingreso familiar, que alcanzan a personas que cuentan con un salario mínimo vital y móvil, y con 12 meses de gracia. Por su parte, Femenía destacó el crecimiento que tiene el sector de la construcción con las políticas públicas que hoy tienen lugar en el país y, particularmente, en Chaco. «Desde el NBCH acompañamos las iniciativas que mejoran sustancialmente la calidad de vida de las personas que adquieren su nuevo hogar y aquellas que realizan refacciones. El sector de la construcción es muy dinámico y tiene mucha empleabilidad, a lo que se le suma aquellos comercios a fines que incrementan sus ventas”, manifestó. Nuevos departamentos en el predio del Ex Hospital Pediátrico El gobernador anunció además que a partir del 12 de octubre, el IPDUV iniciará la publicación de la licitación para la construcción de los 360 departamentos en el edificio del Ex Pediátrico. Ya se suscribió la carta mandato con la documentación respaldatoria correspondiente y el anteproyecto ejecutivo para que los pliegos de licitación estén en óptimas condiciones para su publicación.