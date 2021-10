TRAS UN AÑO Y MEDIO DE PANDEMIA, EL PERRANDO YA NO TIENE PACIENTES INTUBADOS POR COVID-19

Desde el Ministerio de Salud Pública informaron que en el hospital central de la provincia se extubó a la última persona con coronavirus que requería Asistencia Respiratoria Mecánica. El Ministerio de Salud Pública de Provincia, informó que, desde este jueves, no se registran pacientes internados en el hospital “Julio C. Perrando” de Resistencia con diagnóstico de Covid-19 que requieran asistencia respiratoria mecánica. Tras más de un año y medio de pandemia, en la jornada, se dio la última extubación a un hombre de 45 años que ya negativizó las pruebas y se encuentra con evolución favorable. Con esto, por primera vez desde hace más de un año y medio, el hospital no registra ocupación ARM (Asistencia Respiratoria Mecanizada) para pacientes con la enfermedad. Respecto a la buena noticia, la directora del Perrando, Nancy Trejo, aseguró que “tenemos mucha alegría”, y reconoció que en la intimidad del personal “hasta lloramos al contar con estos datos”. “El reconocimiento es hacia todo el equipo de salud, el respeto hacia cada uno de ellos, a cada uno de los que trabajaron en las distintas áreas, profesionales, técnicos. Un sincero agradecimiento y respeto a ellos”, expresó Trejo. Tras la extubación de este último paciente que se encontraba en el Perrando, hoy la provincia de Chaco cuenta sólo con dos personas internadas con diagnóstico de Covid-19 que se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, uno de ellos en Presidencia Roque Sáenz Peña, y otro en Juan José Castelli. La importancia de la inversión en Salud Pública En un repaso de lo que fue el trabajo durante toda la etapa de la pandemia, la directora del hospital contó que “en marzo de 2020 internamos a los pacientes en la terapia polivalente, porque el Modular todavía no funcionaba, y el Gobierno Provincial hizo una fuerte inversión en la refacción de las pastillas 6, 9 y 4. Y cuando el hospital Modular estuvo listo, se hizo un sostenimiento de la internación con 76 nuevas camas”. En continuidad, Trejo recordó que, para la segunda ola, se amplió a 280 la totalidad de las camas del hospital Modular. “Gracias a la intervención del gobernador, las 76 camas se convirtieron en camas de terapia intensiva en su totalidad, luego dispusimos de la pastilla 6 que era sala de clínica con 54 camas, todas con gases médicos. La pastilla 9, que es la sala de cirugía, y la pastilla 4. Teníamos las tres salas de internación, y todas se ocuparon”, agregó. Por último, resaltó: “Nunca le dijimos a un hermano chaqueño que no teníamos cama para internación. Tenemos, y cada una provista con oxígeno”, finalizó. Descenso del porcentaje de positividad Por su parte, el subsecretario de Salud, Carlos Fernández, sostuvo que esta disminución en la cantidad de pacientes internados “va en concordancia con el descenso en este último mes y medio del número de casos, reflejado también en la baja del porcentaje de positividad, y todos estos números se deben atribuir a la campaña de vacunación”. En línea a ello, Fernández explicó que la pandemia aún no terminó, sin embargo, resaltó que “con los niveles de vacunación que tenemos en población objetivo, y si se logra aumentar la población vacunada, las cepas puede ser que se instalen, pero en personas vacunadas los cuadros van a ser más leves”, y remarcó que “la vacuna previene la evolución a casos graves y evita la mortalidad, y la principal acción contra la cepa Delta es la vacunación y las medidas de bioseguridad”.