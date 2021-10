MÁS BENEFICIOS PARA LAS PYMES CHAQUEÑAS: CAPITANICH Y KULFAS ANUNCIARON APORTES DE NACIÓN POR $836 MILLONES PARA EL ACCESO A CRÉDITOS

A través del Fondo Nacional para el Desarrollo Productivo se aportan $500 millones para que el NBCH brinde financiamiento a proyectos de inversión, y $336 millones para incrementar el Fondo de Garantías del Chaco. El objetivo es ampliar el apoyo a empresas locales para generar nuevos puestos de trabajo, incrementar la producción, y fomentar las exportaciones.

El gobernador Jorge Capitanich y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, se reunieron vía teleconferencia y firmaron un convenio que permitirá el aporte de 836 millones de pesos para mejorar el acceso a créditos de las pequeñas y medianas empresas chaqueñas. “Acompañaremos a los empresarios para producir bienes y servicios que generen empleos de buena calidad y salarios dignos. Si lo logramos, haremos de Argentina un gran país”, aseguró el mandatario.



Acompañado por la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y el ministro de Industria, Producción y Empleo, Sebastián Lifton y desde el Parque Industrial de Puerto Tirol, el mandatario explicó que los aportes nacionales permitirán acceder a $500 millones a una tasa fija del 22% anual al Nuevo Banco del Chaco (NBCH) “que van a permitir realmente una capacidad de financiamiento para proyectos de inversión”, remarcó.



Además, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación aportará otros $336 millones para capitalizar el Fondo de Garantías del Chaco, (FOGACH), para ofrecer garantías a las pymes que no las tienen.



“Esto permite que muchas empresas que tienen muy buenos proyectos y no tienen garantías suficientes puedan hacer la inversión”, explicó el mandatario, ya que a través de este acta, se acuerda un esquema de trabajo conjunto, proyectando la implementación de un mecanismo de fortalecimiento de los sistemas crediticios de la provincia para mejorar las condiciones de acceso al crédito de las MiPymes radicadas en el Chaco.



“Las políticas de incentivo financiero son las que nos permitirán avanzar, porque estamos ante un escenario de oportunidades muy positivas. Es tiempo de que los empresarios pongan su parte, vengan de donde vengan, abrimos las puertas y los acompañaremos”, remarcó el gobernador chaqueño.



Camino a la reactivación económica



Por su parte, Kulfas destacó que “estamos muy felices por este paquete para el Chaco, una provincia del Norte Grande argentino, con quienes tenemos una enorme deuda histórica. Estamos construyendo el camino de la reactivación económica, sustentada en la producción y el trabajo argentino con una mirada federal en serio, y nos reconforta el hecho de que las gestiones están llegando a territorio, es decir, a los emprendimientos chaqueños”.



El funcionario nacional destacó que estos aportes, “son recursos que fomentan la llegada de crédito productivo a las Pymes de todos los rincones de la Argentina, en este caso, para el Chaco, donde sabemos la iniciativa permanente que tiene el gobernador Capitanich y su equipo para fortalecer la estructura productiva, tecnológica, la economía del conocimiento y la generación de empleo local”.



Herramientas para potenciar el desarrollo de las pymes



El ministro de Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton, celebró la suscripción del acta entre el gobierno nacional y provincial, a fin de “generar la producción de instrumentos que permitan acceder de forma ágil, sencilla y con mayor respaldo al financiamiento de pymes chaqueñas”, valoró y expresó su agradecimiento “por haber tenido la capacidad de generar estos instrumentos que son fundamentales y concretos para brindar respuestas a las pymes chaqueñas, en un contexto de aceleración de la recuperación económica del Chaco y el país”.



El presidente de la Unión Industrial del Chaco, Andrés Irigoyen, remarcó “el acompañamiento de la Nación a través de la firma de convenios que significarán para el Chaco, subsidios tan importantes para apalancar y para lograr el desarrollo de la industria. Tener estas herramientas permiten las condiciones necesarias para lograr el desarrollo y crecimiento”, destacó.



Participaron el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, el presidente de la Legislatura, Hugo Sager, el presidente del NBCH, Federico Muñoz Femenía, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, el presidente de la Unión Industrial del Chaco (UICH) Andrés Irigoyen, el gerente del FOGACH Adrián Atanasoff, el secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale, el secretario Pyme y de los Emprendedores de Nación, Guillermo Merediz.