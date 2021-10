CAPITANICH RECIBIÓ A LA FUNDACIÓN SOBERANÍA Y MEMORIA Y DESTACÓ SU TRABAJO EN LA CUESTIÓN MALVINAS

El gobernador y el subsecretario de Gobierno, Raúl Bittel se informaron acerca del avance de la institución en cuanto a las causas de torturas sufridas por soldados chaqueños durante la Guerra de Malvinas; celebraron el avance en materia de restitución de identidades con la identificación del cuerpo del soldado Juan Carlos Treppo, de La Leonesa; y la reivindicación diplomática, y de soberanía a partir del diálogo. El gobernador Jorge Capitanich recibió, junto al subsecretario de Gobierno, Raúl Bittel, al secretario de la Fundación Soberanía y Memoria, Héctor Ortega, quien informó a las autoridades provinciales acerca de las actividades que vienen desarrollando, el avance en temas relevantes en cuanto a Malvinas. como justicia para los excombatientes víctimas de abusos y vejaciones, restitución de identidades y refuerzo de vínculos civiles y diplomáticos con los habitantes de las Islas. Capitanich ratificó el compromiso de la provincia del Chaco sobre la cuestión Malvinas, no sólo porque un 10% de los que participaron como soldados en la Guerra eran chaqueños, sino porque “en la historia de Malvinas, hoy por hoy aparecen chaqueños constantemente tratando de resolver constantemente las cuestiones diplomáticas”, valoró. El mandatario enalteció el trabajo que desde la Fundación vienen realizando para “fortalecer los vínculos con los isleños”, entendiendo que la guerra fue una situación no querida por el pueblo argentino, y que se trató de una decisión política de una dictadura militar que estaba en contra de las decisiones diplomáticas de los argentinos. “Hoy la discusión viene por otro lado, el mundo entero entendió que esta reivindicación diplomática sobre las Islas se tiene que dar y en esa lucha el Chaco tiene que ser uno de los impulsores”, destacó el mandatario. El subsecretario de Gobierno, Raúl Bittel remarcó la idea de que “el compromiso del gobernador con la Cuestión Malvinas viene desde hace muchos años y, fundamentalmente tiene que ver con fortalecer esta idea de Soberanía, diplomacia y diálogo junto con el presidente de los argentinos, Alberto Fernández y la actual Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”. Bittel destacó el “gran trabajo” que viene realizando Fundación, “recordando y reforzando lo que tiene que ver con la Causa Malvinas, pero también sobre la historia de nuestra Soberanía sobre las Islas”, analizó. En ese sentido, el Subsecretario adelantó que los referentes de la Fundación presentaron unas propuestas “muy interesantes” en vista de los 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas para el 2021 y para “fortalecer los vínculos” con las Islas y sus pobladores. Estuvieron presentes la diputada nacional Lucila Masin, el presidente de la Fundación Soberanía y Memoria, Miguel Ávila, el secretario de ese organismo, Héctor Ortega y el veterano de guerra Héctor “Flicho” Fernández. “Estamos construyendo puentes que se desdibujaron con la guerra” El secretario de la Fundación Soberanía y Memoria, Héctor Ortega explicó que el motivo de la reunión fue el de poner al corriente al Gobierno provincial de las actividades que vienen desarrollando desde la entidad. “Avanzamos en tres direcciones muy importantes: una de ellas es la atención a soldados chaqueños querellantes por torturas”, puntualizó Ortega. Al respecto, afirmó que “se ha avanzado mucho” y que “hay un recurso presentado ante la Suprema Corte de justicia. Están acreditadas las torturas y es necesario un reconocimiento a esas personas que en aras de proteger a la Patria tuvieron otro enemigo que fueron sus propios jefes. No fueron todos pero fueron algunos y es muy triste que esto haya pasado”, reflexionó Ortega. Otra de las líneas de avance de la Fundación fue la cuestión de la restitución de identidades, acerca de lo cual celebró la aparición del cuerpo del gendarme de La Leonesa Juan Carlos Treppo y el “gran trabajo” en conjunto con su hermana Lili Treppo (que aportó una muestra de sangre), y el equipo de antropología forense. “Siempre es auspicioso encontrar una identidad más: de 25 chaqueños que estaban sepultados sin nombre en el cementerio de Darwin solamente quedan 2”, remarcó el referente. En tercer lugar, Ortega se refirió al trabajo que viene realizando la Fundación junto a Cancillería, de “aproximación” a la población de las Islas. Al respecto, adelantó: “Estamos construyendo puentes que se desdibujaron con la guerra, tenemos que llegar al año 1974 cuando el Foreign Office le ofreció al gobierno de Juan Domingo Perón la restitución de las Islas, entonces, tenemos que reencontrarnos con el pueblo isleño, demostrarles que no somos sus enemigos y que podemos vivir en paz, integrados”.