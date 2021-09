SALUD PÚBLICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN FIRMARON UN ACUERDO DE 12 PUNTOS PARA EL TRATAMIENTO DE NOTICIAS SOBRE SUICIDIO

El documento elaborado según criterios nacionales e internacionales apunta a sensibilizar la comunicación para promover la prevención de los suicidios mediante un abordaje responsable de los medios provinciales El Ministerio de Salud Pública de la provincia, a través de la Subsecretaría de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos, realizó la firma de un documento de 12 puntos con representantes de medios de comunicación en vistas a elaborar un tratamiento común para la temática del suicidio, fomentando un abordaje responsable para promover la prevención en la comunidad. En ese contexto, la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos, Josefina Bittel, señaló luego del evento que desde el organismo “nos encontramos muy felices”, y explicó que esto “consta de un acta de compromiso para una comunicación responsable de los eventos de suicidio, y se desarrolló con muchísima participación de los medios de comunicación”. “Cerrando el mes de la prevención mundial de suicidio, formalizamos un acuerdo que consta de 12 puntos, en los cuales establecemos cuales son los lineamientos basados en las normativas nacionales e internacionales para una comunicación responsable, que nos permita a nosotros, en conjunto con los medios y la sociedad, generar acciones específicas para la prevención de esta problemática tan importante”, agregó la funcionaria. De la actividad también participó la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; la coordinadora provincial de Adolescencia e Integrante de la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio del Chaco, Liliana Encisa; la subsecretaria de Justicia, Lourdes Polo; la subsecretaria de Comunicación, Lía Benítez; y el subsecretario de Relación con los Medios, Darío Kohli; más representantes de medios gráficos, radiales, digitales y televisivos de toda la provincia. Por su parte, la coordinadora de la mesa intersectorial para la prevención del suicidio, Liliana Enciso, remarcó que la firma de este convenio “apunta a poder dar una información acorde, sensible, con el mayor contenido científico posible y con la mejor adecuación posible para que llegue a la población, de manera tal de contribuir necesariamente con la prevención de esta situación”. “Es una medida sumamente importante y de muchísimo valor para nuestra sociedad”, agregó. Al respecto del trabajo previo, Encisa comentó que “desde la mesa intersectorial venimos trabajando ya desde hace bastante tiempo en relación a la temática”, y explicó que “ese trabajo de todos los sectores del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, dio con estos 12 puntos que son recomendaciones que las brindó la subsecretaria con los diferentes actores que representan a los medios de comunicación de nuestra provincia”. Partes del acta de acuerdo Cláusula Primera: Que la presente acta acuerdo tiene por objeto garantizar un abordaje comunicacional y mediático responsable de casos de conducta suicida en la Provincia del Chaco como parte de una estrategia integral e intersectorial, por lo que se adoptarán las siguientes sugerencias para los medios de comunicación: 1. Incluir las noticias sobre suicidios entre la información relativa a problemáticas sociales o de salud, dejándolas fuera de la sección Policiales. 2. Evitar su inclusión en los espacios más destacados de los diarios, portales de internet, producciones radiales y audiovisuales -por ejemplo: tapa, cabezas de páginas, páginas impares, notas de apertura-. 3. Evitar la descripción exhaustiva del método utilizado, como así también la publicación de notas que escriben los suicidas y fotografías de las víctimas o la escena del suicidio. 4. No realizar un gran despliegue de producción en torno a casos particulares de suicidios en términos de tiempo y espacio, ni en recursos de imagen (fija o en movimiento) o testimonios de gente directamente afectada por el suicidio, que en general sólo tengan valor emotivo y no estrictamente informativo. 5. Contextualizar, brindar información estadística que permita dimensionar el fenómeno y salir del caso aislado, presentándose como una problemática de salud mental. 6. Dar cuenta de que cada suicidio que se cubre periodísticamente podría haberse prevenido, con llamadas a líneas telefónicas de ayuda y acceso al tratamiento oportuno en salud mental. 7. Incluir un recuadro con datos de servicios de salud- salud mental para consultar con la información actualizada de teléfonos y direcciones. 8. Transmitir mensajes sobre la frecuente asociación entre la depresión y el comportamiento suicida, siendo la depresión una condición tratable. 9. No ofrecer explicaciones simplistas o unívocas sobre las supuestas causas dado que se trata de un fenómeno multicausal. A cambio, recurrir a la ayuda de profesionales y especialistas que permitan ofrecer claves para interpretar la problemática en general poniendo a disposición fuentes de información pública, institucional o de colegios profesionales especializados. 10. No relacionar el suicidio con atributos valiosos de carácter ni valores morales dignos de imitar: valentía, lealtad, valor, coraje, amor, dignidad, honor, altruismo, sensibilidad y sentimientos solidarios; ni hablar de que quien logró quitarse la vida tuvo “éxito” en su cometido, ni ofrecer esa salida como una forma de solucionar las dificultades de la vida. 11. Hablar en cambio, y en la medida de lo posible, de personas que en situaciones similares han respondido con mecanismos de adaptación creativos y de otros individuos que en peores situaciones supieron encontrar soluciones no destructivas. 12. Evitar usar estereotipos que estigmaticen o culpabilicen a las víctimas y sus familias, amigos o sectores sociales a los que pertenecen. Cláusula Segunda: Las partes acuerdan efectivizar acciones y estrategias concretas para el trabajo articulado de difusión de información precisa, confiable y responsable, así como desarrollar espacios de capacitación para garantizar el objeto del Acta Compromiso. Cláusula Tercera: La Subsecretaría de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos en conjunto con la Mesa se comprometen a facilitar la información necesaria para que los medios de comunicación presentes puedan adoptar las recomendaciones establecidas haciendo entrega en este acto de material impreso para que las redacciones periodísticas hagan uso del mismo a tal fin.