FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD: CAPITANICH ENTREGÓ AMBULANCIAS PARA SEIS LOCALIDADES

Son unidades 4×4 equipadas para caminos difíciles. Ya son 15 las entregadas de un total de 50, con una inversión superior a los 343 millones de pesos. Los móviles, fueron destinados a Colonia Baranda, El Espinillo, Colonia Aborigen, Juan José Castelli, Miraflores y General Capdevila. El gobernador Jorge Capitanich, junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y la ministra de Salud de la provincia Carolina Centeno, entregaron hoy seis ambulancias 4×4 totalmente equipadas para caminos difíciles, a las localidades Colonia Baranda, El Espinillo, Colonia Aborigen, Juan José Castelli, Miraflores y General Capdevila, que se sumarán a otras 246 unidades que funcionan en el sistema sanitario chaqueño. En un acto realizado en el Parque de la Democracia, el mandatario señaló que se trata de la primera etapa de la entrega de 50 ambulancias adquiridas con una inversión superior a los 343 millones de pesos. “El modelo de atención de la red de ambulancias es muy significativo, hay lugares donde nunca hubo una. Me parece muy importante lo que se promueve en materia de asistencia sanitaria y por eso es tan importante tenerlas en condiciones e invertir en rutas y caminos”, señaló el gobernador. Las ambulancias entregadas este sábado, se adquirieron con una inversión superior a los 44,1 millones de pesos. Son seis unidades para traslado de emergencias tipo pick up, marca Toyota, modelo Hilux 4×4. “Son seis ambulancias nuevas que tienen como idea central garantizar la mejor cobertura, tenemos 252 ambulancias. Estas seis se suman a otras 9 entregadas con anterioridad y forman parte de 50 que se van a terminar de incorporar entre los meses de septiembre y octubre”, dijo el primer mandatario. Por su parte, la ministra de Salud, Carolina Centeno, expresó que ya se han entregado 15 ambulancias preparadas para caminos difíciles. “Esto, es parte de un plan de fortalecimiento del equipamiento del Ministerio, se ha definido una inversión de más de 343 millones comprando 50 ambulancias y esta es la primera etapa. Estos vehículos que permiten manejarse en caminos difíciles, están equipados con respirador, camilla e instrumentos para abordar emergencias en lugares inhóspitos dada la amplitud geográfica de la provincia”, dijo la funcionaria. Del acto también participaron, el diputado provincial Juan José Bergia; los intendentes Zenón Cuéllar (El Espinillo), Juan Manuel García (Machagai), Karina Acerbo (General Capdevila); además de directores y directoras de las regiones sanitarias. Clave para los Municipios El intendente El Espinillo Zenón Cuéllar aseguró que “es una alegría para la comunidad recibir una ambulancia preparada que tanta falta hace debido a las distancias. Estábamos esperando este móvil para atender a la zona del interfluvio que son 8.000 familias, un lugar habitado con una ambulancia que no daba abasto y ahora se puede atender y aliviar la zona de El Espinillo”, dijo. A su turno, la intendenta de General Capdevila, Karina Andrea Acerbo, aseguró que “es una ambulancia que veníamos anhelando, es de gran ayuda ya que debemos trasladarnos al centro de salud de cabecera que está en Las Breñas. Se trabaja mucho con el municipio y con Salud Pública para dar respuesta a los 1.500 habitantes que tenemos en la localidad”, aseguró la funcionaria. Por último, el intendente de Machagai Juan Manuel García destacó la importancia de la entrega para Colonia Aborigen, que tiene una superficie importante con caminos vecinales de tierra. “Este tipo de vehículos viene a resolver el problema de logística en materia sanitaria. Ya hay una ambulancia y ahora con esta, tenemos resuelta la logística y por eso estamos muy contentos por nuestra comunidad”, dijo.