CAPITANICH LANZÓ UN MEGAOPERATIVO DE SEGURIDAD EN SÁENZ PEÑA JUNTO A FUERZAS FEDERALES: «VAMOS A ACTUAR CON LA DUREZA INAPELABLE DE LA LEY», ASEGURÓ

Con un despliegue territorial de 500 efectivos de fuerzas provinciales y nacionales, la intervención tiene como objetivo neutralizar la acción delictiva de bandas en esa localidad. Se da como respuesta al pedido de apoyo realizado por el gobernador al Ministerio de Seguridad de la Nación días atrás. El gobernador Jorge Capitanich presentó este viernes el megaoperativo de seguridad que se desarrollará durante los próximos 10 días en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. El mismo se desarrollará en conjunto con fuerzas federales y contará con 500 efectivos y 65 vehículos, entre camionetas, autos y motos.“Se tiene que terminar este miedo a que bandas delictivas se apropien de la calle, por eso vamos a actuar con la dureza inapelable de la ley”, afirmó el mandatario. El operativo contará con un despliegue de 500 efectivos de distintas fuerzas y los servicios de todas las direcciones locales, como el Cuerpo de Operaciones Especiales, Policía Caminera, de Consumos Problemáticos y la Dirección General de Investigaciones, los cuales se sumarán a las fuerzas nacionales de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal enviadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El alcance de las acciones será en todas las zonas de la ciudad, en distintos puntos y horarios. Se mantendrán puestos fijos de control a personas de a pie y en movimiento sobre autos y motos, como también patrullaje permanente del cuerpo motorizado de las fuerzas. Estas operaciones durarán diez días y luego se realizará una evaluación de la situación, donde, en caso de ser necesario, los operativos se extenderán por más tiempo. “El objetivo central es tener un nivel de seguimiento constante y contar con la participación activa y coordinada de la Justicia. Creemos indispensable entender que los delitos comunes o complejos requieren de la intervención de jueces provinciales y federales de manera conjunta. Además, trabajaremos para mejorar el desarrollo de la tecnología aplicada a la seguridad y un funcionamiento más adecuado del 911”, afirmó Capitanich, quien durante el acto también presentó a los integrantes del foro de seguridad urbana y rural. El jefe del Ejecutivo se detuvo además en la importancia de los foros de seguridad de cada localidad, y se comprometió a trabajar con el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, para poner en marcha el Consejo de Seguridad Municipal. “No cabe la menor duda de que si trabajamos todos juntos, la disminución del delito será un hecho. Estaré aquí no menos de tres veces por semanas para hacer un monitoreo riguroso de todas las actividades que se realicen”, sostuvo. Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia del Chaco, Gloria Zalazar, remarcó que con este operativo “se trata de cortar de cuajo la incidencia delictiva que tenga que ver con la proliferación de bandas en Sáenz Peña”. En ese sentido, detalló que la Policía del Chaco intervendrá con dos escalones, 25 personas y un auto blindado, además de 250 agentes, canes y 6 directores generales; mientras que la Policía Federal lo hará con 20 agentes y 5 móviles; y la Gendarmería con dos escalones, 10 vehículos, 4 motos y 48 gendarmes. Zalazar también hizo hincapié en el trabajo realizado junto al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y afirmó que “nos unimos para dar una rápida y efectiva respuesta a este problema. No queremos acostumbrarnos a vivir estos hechos de violencia en nuestra provincia, y por eso no podemos permitir que proliferen episodios como lo sucedieron en las últimas semanas”. A su vez, el jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña, destacó que “estamos movilizando alrededor de 500 efectivos con la idea central de abarcar todas las esferas de la ciudad de Sáenz Peña, que viene teniendo episodios de inseguridad en forma recurrente. Será el primer operativo de muchos que vamos a estar desplegando, gracias al trabajo que viene realizando el gobernador Capitanich y la ministra Gloria Zalazar”. Por último, el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, indicó que ésta “es una respuesta contundente por parte de las fuerzas, que esperamos puedan producir resultados positivos en el corto y mediano plazo. Sería muy importante mantener esta clase de operativos, ya que, si todos los niveles del Estado trabajamos entre sí, podremos devolverle algo de la tranquilidad perdida a los vecinos de Sáenz Peña”. Estuvieron presentes el Comisario inspector de la Policía Federal Argentina y jefe de la región Nordeste, Carlos Farías, autoridades del Comando de Región VIII de Gendarmería Nacional, el Jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña; el procurador general de la provincia, Jorge Canteros; el Comisario Claudio Martín Leyes, Jefe a cargo de la delegación Sáenz Peña; el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini; la ministra de Seguridad de la provincia, Gloria Zalazar junto a las subsecretarias y subsecretarios: de Relaciones Institucionales, Gerardo Stancheff; de Planificación, Leandro Álvarez; de Justicia Lourdes Polo Budzovsky; de Seguridad Vial Juan Basail, el diputado nacional Gerardo Cipolini junto a fiscales federales y provinciales, integrantes de foros de seguridad urbana y rural y la diputada provincial Liliana Spoljaric.