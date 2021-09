El gobierno inauguró el microestadio cubierto del “Poli” de Charata con homenaje a Jorge “Hacha” Apud

Capitanich detalló las diversas obras en beneficio de la comunidad. Próximamente, comenzará la ejecución de un nuevo playón deportivo con luminaria led en el CEF 9.

El gobierno provincial habilitó esta tarde obras en el Centro de Educación Física 9 “Jorge ´Hacha´ Apud” de Charata que demandaron una inversión de casi 30 millones de pesos. El gobernador Jorge Capitanich estuvo en la “Perla del Oeste”, oportunidad en la que detalló la variedad de trabajos ejecutados y en ejecución en la localidad y su zona de influencia, para mejorar la calidad de vida de las y los vecinos.

“Es un hecho trascendente para Charata y para el deporte. Obras son amores y no buenas razones: las obras hablan por sí mismas y no es necesario explicar nada más”, dijo el titular del Ejecutivo provincial no sin antes destacar los valores que genera la práctica deportiva. La provincia del Chaco tiene un plan de inversión de 4500 millones de pesos en deporte. “Esto, con las obras a iniciar, va a quedar como un polideportivo de excelencia”, agregó. Es que próximamente comenzará la ejecución de un nuevo playón deportivo con luminaria led. “Tener una muy buena infraestructura deportiva es la base del progreso”, ponderó el mandatario provincial.

A su vez, Capitanich ratificó: “Estamos aguardando para el mes de octubre que Charata pueda cumplir el sueño de muchas generaciones: la garantía del acceso al agua potable de manera normal y habitual las 24 horas”. “Esa obra que ya tiene redes domiciliarias y pruebas hidráulicas, se presume completar todo el proceso durante la primera quincena de octubre”, agregó al respecto.

Además, enumeró otras obras para la comunidad: “Está en proceso la licitación para un nuevo jardín de infantes, la obra de la Escuela Primaria 127 está licitada para iniciar el proceso de ejecución, la travesía urbana de acceso que está incorporada en el Presupuesto 2022 para su ejecución, avanzar en un plan de 200 viviendas y vamos completar desagües pluviales y 50 cuadras de pavimento urbano para Charata. Estas son obras emblemáticas para la comunidad”, cerró.

Junto al mandatario provincial, participaron de la actividad Santiago Pérez Pons (ministro de Planificación Economía e Infraestructura), Aldo Lineras (ministro de Educación), Gabriel Lemos (presidente de Lotería Chaqueña), Osvaldo Pérez Cuevas (presidente del Instituto de Deporte), Daniel Pegoraro (titular de la APA) y la intendenta María Luisa Chomiak, entre otros.

“Es una emoción poder inaugurar esta obra”

A su turno, la intendenta Chomiak agradeció el “cariño” de la comunidad y brindó un cálido reconocimiento a familiares de Jorge “Hacha” Apud. “Es una emoción enorme poder inaugurar estas obras en nuestro querido Poli. Este cambio es el esfuerzo, trabajo y compromiso de muchos y de un Estado presente”, destacó.

“Queremos darle las gracias gobernador, porque esto no hubiera sido posible sin el aporte del Estado. Así, pidió poder tener la pista de atletismo para el año que viene, para que sea la mejor de la región. Las obras no han finalizado, ya que está comprometido el piso de parquet para el estadio y el playón deportivo”, concluyó la jefa comunal.

Antes, el director del CEF 9, Álvarez Carlos Oscar dijo: “Es un día importante para el CEF 9 ´Jorge Hacha Apud´. Es una gran alegría la inauguración del estadio cubierto, una obra tan anhelada por toda la comunidad. Era necesario contar con este lugar, con las necesidades adecuadas para desarrollar las actividades deportivas y recreativas”. “El CEF hoy está renovado, con obras realizadas y otras que están gestionadas y próximas a comenzar. En nombre de la Cooperadora, comunidad educativa, usuario, queremos agradecer a la intendenta María Luisa Chomiak y a su equipo de trabajo por hacer realidad las obras para mejorar nuestras prácticas pedagógicas”, concluyó. Finalmente, le pidió a los que concurren al polideportivo, que disfruten y cuiden las instalaciones.

Durante el acto, también se rubricó un acta acuerdo entre Capitanich, Lineras y la jefa comunal charatense para el uso de las instalaciones del centro deportivo para actividades educativas y recreativas. A su vez, a través del Instituto del Deporte, se entregaron elementos deportivos para las distintas actividades que se realizan en el lugar.

Las obras en el Polideportivo CEF N° 9 demandaron un inversión de $ 29.145.000,00. El Ministerio de Deporte y Turismo de la Nación aportó $ 18.345.000,00; mientras que a través de Lotería Chaqueña se destinaron $ 10.800.000,00.

Comentarios