Capitanich, tras el conflicto en Los Frentones: «Cuando me atacan a mí, defienden al que me ataca»

El gobernador del Chaco se refirió al incidente que ocurrió ayer en Los Frentones, donde un dirigente lo increpó, y descartó tomar medidas al respecto. Aseguró que «el pueblo puede hacer todos los reclamos que quiera», pero pidió que «lo que hacemos tenga el reconocimiento de la ciudadanía».

Luego de que se difundiera el video del gobernador Jorge Capitanich siendo increpado este miércoles por un joven en Los Frentones, el primer mandatario dialogó hoy con los medios locales y aseguró que desde el Gobierno no tomarán ninguna medida.

El gobernador había visitado la ciudad de Los Frentones, en El Impenetrable, para inaugurar una plaza, y un grupo de docentes y alumnos le reclamaron no haber cumplido con su palabra con los salarios y con la llegada del agua potable a la localidad. Uno de los dirigentes de los trabajadores docentes lo increpó afirmando: «Usted no cumplió, gobernador». El intercambio fue filmado por uno de los vecinos, y más tarde se viralizó.

«Creo que lo que hicimos se merece el reconocimiento de la ciudadanía», dijo Capitanich esta mañana frente a las cámaras de N9 Federal. Remarcó que se trabaja en el acueducto que llevará agua a toda la zona desde el río Bermejo, cuya primera etapa ya fue inaugurada y cuya segunda etapa está en construcción.

Respecto al intercambio con el joven dirigente, Capitanich dijo que «le contesté lo que creo que es necesario contestar». «No vamos a tomar ninguna medida», apuntó además, y descartó reforzar su seguridad.

«Cuando me atacan a mí, defienden al que me ataca», dijo entre risas, respecto a la reacción de los medios de comunicación. Y pidió «medir a todos con la misma vara, porque si no, no tiene sentido».

En la misma línea, Capitanich señaló que en Chaco hay libertad de expresión y que aún siendo el gobernador no circula con custodia. «Le digo al pueblo que puede hacer todos los reclamos que quiera, porque esta es una provincia libre», apuntó.

También se refirió al dirigente que lo increpó, y dijo: «Este ciudadano ganó todas las elecciones en que se presentó como candidato. Es un militante radical de la oposición, no es que es un docente, es un militante político, que como muchos se disfrazan de dirigentes gremiales para atacarnos».

//Diario21tv

