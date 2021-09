«Chano» dijo que no recuerda el episodio durante el cual fue baleado por un policía

El músico Santiago «Chano» Moreno Charpentier aseguró hoy que no recuerda el episodio durante el cual fue baleado por un policía al que presuntamente quiso atacar en medio de un cuadro de exaltación el 25 de julio pasado, al presentarse hoy en la fiscalía de la ciudad bonaerense de Campana para brindar la clave para desbloquear su teléfono celular secuestrado en ese momento. «Me encuentro muy bien. No tengo ningún recuerdo. Realmente mi cabeza entró en shock quizás para protegerme por lo que me había pasado», aseguró «Chano» (39) en la puerta de la Oficina de Extracción de Datos Forenses Departamental, ubicada en la calle Sarmiento 414, de Campana.