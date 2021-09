Fernández: «Cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros y no con la gente»

«Cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros y no con la gente», a la vez que destacó que en la coalición de gobierno los debates se dan «de cara a la gente», argumentó el Presidente al encabezar el acto de jura de los nuevos ministros.

El presidente Alberto Fernández afirmó este lunes que en el Frente de Todos «cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros y no con la gente», a la vez que destacó que en la coalición de gobierno los debates se dan «de cara a la gente». «No me verán atrapado en disputas innecesarias ni en disputas internas», agregó Fernández. Lo dijo al encabezar el acto de jura de sus nuevos ministros en la Casa de Gobierno.

Fernández aseguró además que el Frente de Todos le preocupa «más un movimiento político que no discute que un movimiento político que reflexiona», por lo que destacó que en el oficialismo se debate «de cara a la gente». «No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan», afirmó el jefe de Estado, quien planteó que hay «dos países en pugna» y el del Frente de Todos «no es el que se despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte».

«Quiero darles las gracias honestamente, han sido funcionarios ejemplares», dijo el Presidente destacando la labor de los funcionarios salientes. Finalmente, Fernández aseguró que «vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder» y valoró a los nuevos ministros que se incorporan al Gabinete nacional.

