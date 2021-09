LA APA INCORPORA PASANTES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNNE

Las y los pasantes se desarrollarán en el Departamento de Hidrogeología y el Departamento de Estudios Hídricos Superficiales del organismo. De la firma de convenio participaron el titular de la APA y el subsecretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Humanidades de la UNNE.

El presidente de la Administración Provincial del Agua (APA) Daniel Pegoraro refrendó un nuevo convenio con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) a través del cual tres estudiantes desempeñarán pasantías en el organismo provincial para potenciar sus habilidades y comenzar su carrera profesional.

“Este convenio con la Carrera de Geografía es lo que el organismo necesitaba para continuar con su fortalecimiento, seguiremos incorporando pasantes porque es una metodología de trabajo que fortalece tanto a la Administración como a las y los estudiantes, ya que realizarán los primeros pasos en un ámbito profesional y el organismo podrá captar nuevos profesionales y se nutrirá de nuevas ideas”, destacó Pegoraro.

En tanto, el profesor de Geografía Santiago Mendoza, subsecretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Humanidades de la UNNE, resaltó que estas pasantías resultan fundamentales porque las y los estudiantes podrán vincularse con el ámbito laboral y aplicar en terreno los conocimientos de la carrera. “Los estudiantes me transmitieron el agradecimiento por participar en esta práctica que da inicio a sus carreras profesionales, estamos siempre dispuestos a seguir trabajando con la APA para potenciar otras carreras de la UNNE”, señaló.

Celso Sánchez, estudiante de la Licenciatura en Geografía en la UNNE, forma parte de las nuevas pasantías suscritas en el acuerdo. “Busco seguir aprendiendo y aplicar los conocimientos de la carrera en el Departamento de Hidrogeología, donde voy a desempeñarme, estuve muy feliz cuando me enteré que fui seleccionado y entusiasmado porque es un área que me gustó mucho en la carrera”, resaltó.

