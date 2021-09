En medio de la crisis, Alberto Fernández define el nuevo Gabinete en Casa Rosada: los anuncios serían el lunes

Juan Manzur y Sergio Uñac pidieron garantías de unidad para sumarse al gabinete recién en noviembre. Alberto Fernández llegó a Casa Rosada acompañado por Gustavo Béliz y no por Juan Pablo Biondi como sucede habitualmente.

Finalmente, Alberto Fernández se tomará 48 horas más para analizar los cambios en su Gabinete y los anunciará el lunes. No obstante, ya realizó algunos movimientos tendientes a descomprimir la tensión en el Frente de Todos luego de la derrota electoral en las PASO y cinco días de incertidumbre.

Fernández está dispuesto a ceder y a “entregar” a Santiago Cafiero, jefe de Gabinete y dirigente de su máxima confianza. Es uno de los reclamos que le había hecho Cristina Kirchner incluso antes de las elecciones del domingo pasado. En su lugar, iría alguno de los gobernadores peronistas que cantaron victoria en las Primarias.

Cafiero ingresó a la Rosada pasado el mediodía y minutos después que llegara el Presidente en un día cargado de versiones sobre su futuro en el Ejecutivo nacional.

Ayer hubo dos fotos que generaron suspicacias. Fernández recibió en Olivos al sanjuanino Sergio Uñac y al tucumano Juan Manzur. Los dos se mostraron reticentes a sumarse ahora al Gabinete. Dijeron que quieren quedarse en sus provincias para fortalecer la campaña rumbo a los comicios generales de noviembre y no perder capital político. Para ingresar al gabinete luego de las elecciones, pidieron garantías: quieren que el ofrecimiento que les hizo ayer Fernández sea refrendado personalmente por los otros dos referentes de la coalición, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Ayer, la vicepresidenta reconoció en una carta que quiere al gobernador de Tucumán como jefe de Gabinete pese a que mantienen una relación muy tirante.

