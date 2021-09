EL 60% DE LOS LABORATORIOS CHAQUEÑOS NO REPORTÓ CASOS POSITIVOS DE COVID-19

El 16 de septiembre la mayoría de los centros de procesamiento de muestras de la provincia no registró resultados positivos tanto en PCR como en test rápidos. El índice de positividad por coronavirus se redujo al 3% en las últimas semanas. Las autoridades solicitan a la población continuar con las medidas de bioseguridad y completar los esquemas de vacunación. El Ministerio de Salud Pública del Chaco destacó la reducción de positividad en las pruebas de PCR y testeos rápidos para detectar COVID-19 durante las últimas semanas gracias al avance del plan provincial de vacunación y las medidas de bioseguridad. Actualmente la tasa de positividad de los tests de coronavirus es del 3% y durante la jornada del 16 de septiembre el 60% de los laboratorios chaqueños no reportaron resultados positivos de PCR. En las últimas semanas se registró una considerable merma en los porcentajes de positividad de las pruebas de COVID-19 en la provincia. “Hace dos meses la positividad en las pruebas, tanto de test rápidos como de PCR, en el Chaco rondaba el 30% mientras que en la actualidad es del 3%. Esto tiene una estrecha relación con el avance del plan de vacunación y con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad”, explicó la subsecretaria de Atención y Acceso al Sistema de Salud Paula Sartor. Durante la jornada del jueves 16 de septiembre el 60% de los laboratorios chaqueños no reportaron resultados positivos en pruebas de PCR para detección de COVID-19. “La reducción de la tasa de positividad se ve reflejada en la cantidad de resultados negativos que se reportaron en los laboratorios del Chaco, algunos de los laboratorios más grandes de la provincia como el de Inmunología del hospital Perrando y del 4 de Junio de Sáenz Peña no reportaron resultados positivos de PCR; también hubo una reducción en el índice de positividad de los test rápidos que se llevan a cabo en toda la provincia”, detalló Sartor. La disminución en la positividad está relacionada al avance y sostenimiento del plan de vacunación y a las medidas de bioseguridad. “También se redujo la cantidad de testeos porque hubo una merma en el número de personas con síntomas compatibles a coronavirus”, expresó. No obstante, desde el Ministerio de Salud Pública del Chaco solicitan a la población que, a pesar de la reducción de casos y ante la habilitación de actividades sociales y el consecuente aumento de circulación social, no se descuiden las medidas de bioseguridad y cuidados, para prevenir nuevos contagios de coronavirus en el territorio provincial. Además invitan, a quienes no lo hayan hecho, a completar sus esquemas de vacunación. “Si bien se registra una reducción en la transmisión viral y hay un mayor control de la situación sanitaria, la pandemia y el virus SARS-COV2 no están erradicados y la población debe continuar con las medidas de bioseguridad. Actualmente el país se encuentra en alerta por la aparición de casos de la cepa Delta, por lo que no es momento de relajar las medidas de cuidado para evitar la circulación de esta variante, aún en un contexto de mayor movilidad social”, concluyó Sartor.