ESCUELAS DE CASTELLI Y BASAIL RETOMARON ESTA SEMANA LA PRESENCIALIDAD PLENA

Ambas localidades fueron recategorizadas y pasaron a integrar el grupo de Riesgo Epidemiológico Bajo, posibilitando así que se desarrolle la presencialidad cuidada y continua en sus instituciones educativas. El Ministerio de Educación informó que, desde el martes de la actual semana, las escuelas de Juan José Castelli y Basail, retomaron la presencialidad plena, cuidada y continua. A través de las disposiciones Nº 364/21 de la Regional 2 y 460/21 de la Regional 10 C, atendiendo al pedido de directores de establecimientos y a los informes de los respectivos comités operativos de Emergencia ante el descenso de casos de Covid-19, ambas localidades fueron recategorizadas y pasaron a integrar el grupo de Riesgo Epidemiológico Bajo, posibilitando así que se desarrolle el regreso pleno a las aulas en sus instituciones educativas. Desde el pasado lunes 6 de septiembre, las escuelas chaqueñas comenzaron gradualmente a implementar el retorno a la presencialidad plena, cuidada y continua, de acuerdo a un esquema que clasifica a las localidades en dos grupos, en función del riesgo epidemiológico y según los criterios definidos en el Decreto Nacional 287/2021 de “Medidas Generales de Prevención”: localidades de Riesgo Bajo y Medio y localidades de Riesgo Alto. Las primeras tienen presencialidad plena en sus establecimientos, mientras que las segundas mantienen algunas restricciones y deben implementar burbujas. Pero desde el inicio de esta nueva etapa se aclaró que estas categorías no son permanentes, sino que las localidades pueden ser reclasificadas a solicitud de sus respectivos Consejos Operativos de Emergencia. Cada semana, desde el Ministerio de Educación se informa a las direcciones regionales y a la comunidad educativa en general las actualizaciones de este esquema, siempre de acuerdo a datos epidemiológicos. El pasado viernes, como cada semana, la cartera comunicó, a través del Memorándum Nº 51 de la Subsecretaría de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología, que siete localidades de la provincia serían incluidas en el grupo de Riesgo Alto para la semana del 13 al 19, entre las que se incluía a Juan José Castelli y a Basail. Sin embargo, los respectivos comités operativos de Emergencia de dichas localidades, ante la disminución considerable de casos de Covid-19 y la solicitud de un grupo de directores y directoras de establecimientos educativos, solicitaron que ambas sean recategorizadas y puedan retomar finalmente la presencialidad plena en sus escuelas. Es así que las direcciones regionales 2, a cargo de Adrián Bordón y con sede en Castelli, y 10 C, a cargo de Gricelda Quiles y con jurisdicción en escuelas de Basail, emitieron sendas disposiciones, avaladas por el Ministerio, para que ambas localidades pasen a integrar el grupo de Riesgo Medio o Bajo. De esta manera, las instituciones escolares, tanto de Basail como de Juan José Castelli, volvieron a partir de este martes a la presencialidad plena, y las comunidades educativas vivieron la jornada de reencuentro con mucha alegría. Cabe recordar que en los establecimientos de las localidades consideradas de Riesgo Bajo o Medio asiste presencialmente la totalidad de los y las estudiantes, de lunes a viernes y durante toda la jornada escolar. Actualmente se está transitando la segunda semana de clases presenciales plenas en la mayoría de las escuelas chaqueñas, y las instituciones y comunidades educativas se organizan para acompañar cada jornada escolar, cumpliendo con los protocolos sanitarios y garantizando un ambiente adecuado para que niños, niñas y adolescentes sigan aprendiendo y recorriendo con éxito el camino escolar.