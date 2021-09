TUYA REACTIVA: RESPALDO DEL GOBIERNO A ORGANIZACIONES CIVILES PARA MEJORAR SU INFRAESTRUCTURA

Se realizó una nueva entrega de tarjetas con financiamiento no reembolsable por 500.000 pesos para cada organización. El plan está destinado a las asociaciones civiles, fundaciones, centros culturales, bibliotecas y clubes de barrio. Hasta el momento se beneficiaron 122 entidades de toda la Provincia, de un total de 300 proyectadas. El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Planificación Economía e Infraestructura, realizó este miércoles la entrega de la segunda etapa de tarjetas del programa Tuya Reactiva destinado a Organizaciones Civiles (OSC), durante un acto que se desarrolló en el Salón de reuniones “Arquitecto Pedro Burgos”, de la cartera mencionada. En la ocasión, la iniciativa beneficia a 17 organizaciones de Resistencia y el interior provincial y forma parte de las medidas dispuestas por el Estado para fortalecer el vínculo con las organizaciones civiles y apostar a superar inequidades sociales y pérdidas que sufrieron durante la pandemia, a través de un apoyo financiero no reembolsable. Hasta el momento hay 122 organizaciones beneficiadas. Las entidades beneficiadas fueron: Fundación Reactiva, Club Chaco Vial, Maranata II, Fundación Unidos por Vos, Fundación Voluntariado Activo, Fundación Más Inclusión, Centro de Jubilados “San Martín”, Fundación Nuestro Lugar, Fundación Deportiva Social Chaco, Asociación de Apoyo a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y Fundación Axel (todas de Resistencia). Del interior recibieron la tarjeta Tuya Reactiva: Fundación “Almas Unidas por un Fin” (Tres Isletas), Nauxo (Laguna Blanca), Asociación Civil Argentina de Taekwondo Fontana (Fontana), Club Sportivo Gancedo (de la localidad homónima), Fundación Líderes con Genética Apostólica (Puerto Eva Perón) y Asociación Unión de Trabajadores Agrarios y Autogestionado (Sáenz Peña). Impacto comunitario Con una inversión de $50 millones en apoyo financiero no reembolsable, el Gobierno provincial apuesta a incentivar reformas dentro de espacios de trabajos que tienen un alto impacto comunitario, destinadas a mejorar la infraestructura de las organizaciones civiles. A través de una Tarjeta Tuya Reactiva recargable pueden acceder al financiamiento organizaciones que no cuentan con una situación bancaria formalizada, llegando así a más sectores sociales. Cada organización recibe 500.000 pesos en la tarjeta Tuya Reactiva que sólo pueden usarse para compras de insumos a ser usados en obras de infraestructura. El objetivo del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura es fortalecer a 300 organizaciones. Adaptar y mejorar la infraestructura El apoyo tiene como propósito, financiar la compra de materiales de construcción que demandan las obras de mejoramiento de infraestructura. De esta manera, se prevé que las organizaciones puedan adaptar y mejorar la calidad de su entorno, reacondicionar espacios de uso frecuente para el normal funcionamiento de sus actividades. El plan está destinado a Asociaciones Civiles, Fundaciones, Centros culturales, Bibliotecas y Clubes de Barrio. De esta manera se apuesta a fortalecer la infraestructura de las instituciones, promoviendo un mayor bienestar de sus afiliados. Además, potencia su alcance social, dinamiza y reactiva la demanda agregada a través de la industria de la construcción. Aporte fundamental “Este aporte del Gobierno, para nosotros significa prácticamente volver a vivir, vamos a realizar mejoras edilicias que mejorarán la atención que reciben los adultos mayores que atendemos. Realizamos reuniones, entregas del programa Pro Bienestar del PAMI, que consiste en un bolsón alimentario, para los que cobran la jubilación mínima, terminalidad educativa primaria y secundaria, cursos de computación para amigarse con la tecnología, entre otros”, contó Leandro Acevedo, Presidente del Centro de Jubilados “San Martín”, de Resistencia. Natalia Benítez, representante de la Fundación “Almas Unidas por un Fin”, de Tres Isletas, contó: “Trabajamos con personas con discapacidad, adultos mayores y niños desde los seis meses. Somos 24 personas para asistir a más de 500 chaqueños y chaqueñas. Estamos muy agradecidos, porque al ser del interior, muchas veces no recibimos ayudas. Estos fondos los vamos a destinar a mejorar la infraestructura, por ejemplo, a que tengamos un baño adecuado”. A su turno, Cecilia Bazá, de Fundación Unidos por Vos, dijo: “Desde hace mucho tiempo nos dedicamos a ayudar a personas con discapacidad. Nuestra sede es muy precaria, solamente tenemos un ‘saloncito’ y con este dinero pretendemos volverlo más funcional, adecuarlo y adaptarlo a las personas que ayudamos. Es muy significativo para nosotros esta ayuda, ya que venimos trabajando desde 2013 en lo social, educativo, siempre en territorio”.