Operaciones ágiles, compras seguras y más chances de ganar con la Billetera Virtual

El responsable de la Banca Digital de la entidad, Daniel Vallejos, instó a utilizar esta novedosa herramienta y acceder a los importantes descuentos vigentes por la «Semana de la Billetera». La adhesión es totalmente gratuita, se realiza desde el celular y permite pagar compras en comercios, enviar dinero a contactos del celular, consultar saldo y obtener el CBU en unos simples pasos.

Desde el Nuevo Banco del Chaco invitaron a adherirse a la Billetera Virtual y aprovechar las promociones vigentes

El responsable de Banca Digital del Nuevo Banco del Chaco SA, Daniel Vallejos, instó a clientes y no clientes a sumarse y utilizar la Billetera Virtual de la entidad, una novedosa herramienta que no sólo permite realizar distintas operaciones y consultas de manera ágil y seguro, sino además otorga más chances para los próximos sorteos de los «Requetepremios». En declaraciones a Radio Provincia, recordó que en marzo el Nuevo Banco del Chaco lanzó esta nueva herramienta como medio de pago, muy ágil y segura, para compras en comercios con código QR pero también para consulta de saldos, CBU y realizar transferencias de dinero a contactos del celular.

Es una billetera digital que está basada en Whatsapp, por lo tanto, el cliente no tiene necesidad de bajar otra aplicación sino sólo agendar el número del banco que es el 362-5157224. Una vez cumplido con este paso, el sistema del banco comienza a guiar al usuario para generar la adhesión y luego proporciona un menú con las distintas opciones. «Quienes no son clientes del Nuevo Banco del Chaco también pueden agendar el número e iniciar los pasos para dar de alta la billetera, de manera gratuita, con la apertura de una cuenta de manera virtual, con lo cual, el cliente no deben ir al banco ni firmar papeles», aseguró el responsable de Banca Digital de la entidad provincial.

Hay que tener en cuenta que el proceso de adhesión puede llevar algunas horas, por lo que se recomienda agendar el numero y darse de alta antes de concurrir a los negocios a pagar con esta herramienta.

Tu Semana con Billetera

Este lunes 6 de septiembre entró en vigencia la promoción «Tu semana con Billetera» que implica beneficios de lunes a sábados para las distintas operaciones. Hay descuentos de hasta el 40% de descuento (con tope de 500) en alimentos y farmacias (los lunes), indumentaria, calzado, peluquería y estética (martes), estaciones de servicios (miércoles), pinturerías, ferretería y construcción (jueves), en bares, gastronomía y restó (viernes y sábado).El tope de descuento es por comercio, con lo cual, se aplica en todos los rubros vigentes en ese día.

«La idea es que el cliente empiece a utilizar la billetera del Nuevo Banco del Chaco para pagar en los comercios y pueda acceder a los descuentos», expresó Vallejos. Para conocer los comercios que están adheridos a la promoción, puede consultarse la página web de la entidad www.nbch.com.ar, en el link «Tu semana con Billetera».

Las operaciones con la billetera permite además obtener más chances para quedarse con los premios que ofrece la entidad en otra de sus promociones vigentes como son los «Requetepremios», cuyo próximo sorteo está pautado para el 2 de octubre. En noviembre, el sorteo será por 1.000.000 de pesos.

Para comerciantes y emprendedores

Vallejos comentó que, para los comerciantes o emprendedores, los beneficios son varios. En primer lugar, en aquellos que son más chicos y no operan con posnet, con esta billeteras las operaciones de cobro se vuelven muy ágiles. En ese sentido, destacó que la transacción no tiene costo y la acreditación de los fondos es inmediata. «Estamos en medio de una fuerte campaña de visita a los comercios, con asesores que recorren los locales ayudando a descargar la aplicación para los comercios y, sobre todo, llevar tranquilidad porque la herramienta es muy segura», consideróEn la actualidad, hay más de 1800 comercios adheridos a la billetera y mas de 20.000 usuarios que ya están realizando operaciones con esta herramienta.

Comentarios