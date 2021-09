CHACO COMENZÓ ETAPA DE PRESENCIALIDAD PLENA, CUIDADA Y CONTÍNUA EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES

A partir de este lunes 6 de septiembre la mayoría de las instituciones de todos los niveles y las modalidades educativas de la provincia volvieron al dictado de clases en las aulas presenciales, en cumplimiento con lo resuelto por el Consejo Federal de Educación y el Ministerio de Educación de Chaco. Este lunes las escuelas chaqueñas volvieron a la presencialidad plena, recibiendo a los y las estudiantes en las aulas, poniendo fin en la mayoría de las instituciones a las burbujas. Se vivieron momentos de alegría por el reencuentro entre docentes, alumnos y alumnas. Mañana, en jornada institucional, los trabajadores y las trabajadoras de la educación abordarán la organización de esta nueva etapa. A partir de este lunes 6 de septiembre la mayoría de las instituciones de todos los niveles y las modalidades educativas de la provincia volvieron a la presencialidad plena, cuidada y continua, en cumplimiento de la Resolución Nº 400/21 del Consejo Federal de Educación y de la Resolución Nº 4482/2021 del Ministerio de Educación de Chaco. Esta nueva etapa se lleva adelante en nuestra provincia, así como en la mayoría de las provincias argentinas, teniendo en cuenta las mejoras constantes en los indicadores sanitarios y epidemiológicos de las últimas semanas, sumado al avance en el proceso de vacunación docente, familias y de menores de 12 a 18 años; además del aumento de las temperaturas en el país. Más tiempo en las aulas Los padres, madres, tutores y familia de estudiantes acompañaron esta jornada con entusiasmo y alegría, ya que prácticamente se avanza hacia el fin de las burbujas de acuerdo a la realidad de cada institución escolar y en las localidades con riesgo medio o bajo de la circulación de COVID 19, cumpliendo con el horario completo de clases presenciales cuidadas, garantizando las medidas de protocolo sanitario respetando el distanciamiento dentro del aula de 90 cm, cada estudiante debe tener un lugar asignado. Asimismo, conservar el distanciamiento en espacios comunes y entre docentes y estudiantes de 2 metros. Vale destacar que las instituciones educativas del ámbito rural, inclusive urbanas de algunas localidades ya venían desarrollando la presencialidad total por la baja matrícula. Cabe señalar que durante esta semana las escuelas de las localidades con riesgo alto, el distanciamiento dentro del aula seguirá siendo de 1,5 m entre estudiantes y en los establecimientos urbanos se conformarán dos grupos por grado, y se garantizará mayor tiempo escolar presencial a los grupos priorizados: sala de 5 años del Nivel Inicial, primero y séptimo grado del Nivel Primario, primero y quinto y sexto año de escuelas secundarios, además aquellos y aquellas que hayan estado desvinculados de la escuela. Ésto se da en las siguientes localidades: Basail, Comandancia Frías, Concepción del Bermejo, Coronel Du Graty, El Sauzalito, Enrique Urien, Fontana, Juan José Castelli, Laguna Limpia, Miraflores, Misión Nueva Pompeya, Pampa del Indio, Pampa del Infierno, Presidencia Roca, Puerto Vilelas, Villa Ángela y Villa Río Bermejito. Ya es un hecho que en Chaco todos los alumnos y todas las alumnas asisten a clases presenciales de lunes a viernes, durante el horario completo de la jornada escolar. En algunos casos se dará de manera progresiva y con un esquema siempre respetando los protocolos sanitarios, que incluyen reducir la distancia entre estudiantes de 1,5 metros a 90 centímetros en las aulas, y, por supuesto, respetar e intensificar los pilares del cuidado frente a la pandemia: el uso obligatorio de barbijos, la ventilación de ambientes y cruzada, la higiene de manos y el aislamiento de casos sospechosos y contactos estrechos. Jornada institucional Este martes 7 de septiembre no habrá clases en las escuelas, ya que está prevista la jornada institucional en el marco del Programa de Formación Docente Permanente, Situada y en Servicio 2021, donde los trabajadores y las trabajadoras de la educación en base a los documentos enviados por la Subsecretaría de Educación, trabajarán sobre el Plan Operativo Institucional para seguir acompañando las trayectorias escolares de los y las estudiantes. Así como, la organización de cada establecimiento, de acuerdo a la presencialidad plena en marcha. Intensificar la enseñanza Las escuelas chaqueñas realizaron entre julio y agosto un diagnóstico nominal y cuantitativo de estudiantes según sus trayectorias escolares; este relevamiento permitió organizar dichas trayectorias en 4 grupos: trayectoria sostenida, en el caso de estudiantes con una participación no menor al 70% en las actividades de clase propuestas por la escuela; trayectoria intermitente, para estudiantes con una participación de entre el 25% y el 70% en las actividades de clase propuestas por la escuela; trayectoria de baja intensidad, en el caso de estudiantes cuya participación sea inferior al 25%; y trayectoria desvinculada, en caso de estudiantes que, por razones preexistentes a la pandemia, no hayan participado de las actividades escolares. En esta nueva etapa de presencialidad plena, los y las docentes trabajarán para revincular e intensificar los aprendizajes, y para ello cuentan con una serie de propuestas de intensificación de la enseñanza diseñadas por la cartera educativa provincial, disponibles ya en la plataforma ‘ELE’, pensadas para estudiantes de trayectorias de baja intensidad e intensidad intermitente. Transcurrió un año y medio de pandemia y la educación chaqueña pasó por varias fases con cambios de paradigmas, readaptación de los diseños curriculares, con nuevas formas de enseñar y de aprender con el avance de la Educación Digital como complemento, para garantizar la continuidad pedagógica de los y las estudiantes. A partir de esta semana se avizora un nuevo horizonte, teniendo en cuenta que más del 85% de los y las docentes recibió al menos la primera dosis de la vacuna contra el virus que puso en jaque al mundo entero, hoy están dadas las condiciones para poner en marcha la presencialidad plena en las escuelas chaqueñas.