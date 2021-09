CAPITANICH RECONOCIÓ A DOCENTES POR EL TRABAJO REALIZADO Y RATIFICÓ LA VUELTA A LA PRESENCIALIDAD PLENA Y CUIDADA

A partir del próximo lunes 6 de septiembre todos los niveles y modalidades educativas de la provincia retoman las clases presenciales. Esto es posible gracias a que el 88,4% de los docentes ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el Covid y más de la mitad (55%) tiene las dos dosis. En el inicio del mes del docente y en el marco del encuentro “Celebremos la Educación”, el gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga reconocieron a las y los trabajadores que a pesar de la pandemia dieron continuidad a los ciclos lectivos 2020 y 2021, ratificando que el lunes 6 de septiembre todos los niveles y modalidades retomarán las clases presenciales. Durante el acto se entregaron diversos materiales de trabajo en las aulas y 45 netbooks a tres escuelas (N° 118, N° 115 y N° 85), 15 para cada una de ellas, que forman parte del programa Aulas Digitales Móviles (ADM) para que puedan llevar a cabo su jornada extendida digital “Nuestros docentes significaron un apoyo extraordinario para que los chicos, las chicas y sus familias puedan seguir el proceso de educación formal, queremos agradecerles por el esfuerzo extraordinario realizado, por la solidaridad y por el compromiso”, les dijo Capitanich a las y los trabajadores presentes, acompañado también por la ministra Daniela Torrente y por el ministro Santiago Pérez Pons. Desde julio se retomó la presencialidad cuidada, bajo todas las normas sanitarias vigentes, respetando los cuidados en trabajos por burbujas. Ya desde este lunes 6 de septiembre se regresará a las aulas mediante la presencialidad plena, cuidada y continua, según resolución N°4482/21, tal como fue anunciado el jueves pasado. Esto es posible gracias a que el 88,4% de los docentes ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el Covid y más de la mitad de los docentes (55%) tienen las dos dosis. El gobernador destacó el proceso de educación bimodal de los últimos meses, y señaló que el desarrollo tecnológico es un proceso largo y continuo que arrancó en 2011 cuando se colocaron los primeros 2.200 kilómetros de fibra óptica para 47 localidades. Hoy se trabaja para llegar a 3.000 kilómetros y lograr la conectividad en 69 localidades, además del plan de conectividad de última milla que pretende lograr la universalización del servicio en los hogares. “Lograr la modernización tecnológica, junto a la jornada extendida de base digital será una condición esencial para el desarrollo y la calidad educativa que es nuestro gran desafío”, dijo. Además recordó que al comienzo de la gestión el objetivo era recuperar el presupuesto educativo y superar el 33% establecido por el artículo 83 de la Constitución: “lo estamos cumpliendo este año y eso implica recuperar el sendero del poder adquisitivo del salario real de los docentes”, expresó. También mencionó que queda en agenda continuar con el Congreso Pedagógico en el cual se deben fijar estrategias para mejorar la calidad educativa. “Contamos con ustedes así como lo hicimos durante la pandemia, porque tenemos el gran desafío de lograr un sistema educativo vigoroso, inclusivo, obligatorio, gratuito, equitativo y de calidad, porque la educación pública tiene que ser un orgullo como herramienta de desarrollo”, sostuvo. La ministra Torrente destacó que es importante reconocer y agradecer el trabajo de los más de 40.000 docentes y no docentes de toda la provincia, liderando los procesos de enseñanza-aprendizaje para más de 480.000 estudiantes, y recordó que durante este año y medio hubo que diseñar nuevas estrategias didácticas y pedagógicas, con la definición de criterios de priorización de saberes e innovaciones que se vieron reflejadas en más de 20 resoluciones. “ELE se convirtió en un entorno virtual de aprendizaje propio con aproximadamente 200 mil usuarios registrados, 940 establecimientos con aulas, 14 mil docentes, 103 mil estudiantes matriculados, a tan sólo un año de haberla lanzado. A fines de 2021 lograremos tener el 95% de la matrícula y el 75% de las escuelas conectadas. A todo esto se suman las más de 300 propuestas de formación docente, propuestas de cursos, jornada extendida digital, Escuelas prioritarias, para las cuales hoy estamos entregando aulas Digitales Móviles a 3 instituciones”, detalló la ministra. “UNA ESCUELA CERRADA NO TIENE FUTURO” La directora de la E.E.P. N°103 de Fontana, Rosana María Vargas, también manifestó su satisfacción por el retorno a la presencialidad y consideró que “una escuela cerrada no tiene futuro”. Comentó que la institución que dirige es la de mayor matrícula en el Chaco desde hace casi una década, y que “este camino fue posible con el trabajo de todos y todas”. En las últimas pruebas Aprender, el 85% de los y las estudiantes de la escuela superó los objetivos planteados; además la escuela tiene equiparación pedagógica real en ambos turnos, aires acondicionados en todo el edificio escolar, refacción integral del sistema eléctrico y sala de motores, gestión realizada con éxito junto a la regional educativa y a Infraestructura Escolar. “Esto nos permitió tener durante la pandemia una calidad educativa equilibrada y razonable sosteniendo el ingreso, permanencia y egreso de los y las estudiantes, fortaleciendo la trayectoria escolar de los alumnos y las alumnas”. La directora de la EEP N° 804, Judith Hughes, destacó que durante este año y medio de pandemia el sistema educativo contó con el apoyo de las autoridades en todos los niveles, brindando políticas públicas como inversión en infraestructura, programas de digitalización y la adquisición de todos los elementos necesarios para el protocolo sanitario que garantiza la presencialidad. “Durante el periodo lectivo 2020 la docencia chaqueña plantó bandera y sostuvimos el trabajo educativo con el apoyo del ministerio de educación y llegamos a todos los rincones de la provincia” aseguró.