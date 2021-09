SALUD PÚBLICA PRESENTÓ LA AGENDA MENSUAL DE LA MESA DE TRABAJO INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

A través de la Subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos se dio a conocer el objetivo de las actividades que se desarrollarán durante septiembre. El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, presentó oficialmente la agenda mensual de trabajo de la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio de la provincia. Desde la sala de Prensa de Casa de Gobierno, autoridades de la Subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos y de la Mesa Intersectorial detallaron en la mañana de este miércoles 1, los objetivos de las acciones, que contemplan charlas, capacitaciones, talleres y conversatorios, así como abordaje territorial, destinados al abordaje integral de la problemática de salud pública como el suicidio. “Este mes vamos a dedicar en la difusión pública y mediática de la agenda de trabajo que contempla acciones en el contexto del Día Internacional de la Prevención Contra el Suicidio, cuya fecha es el 10 de septiembre”, señaló la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos de la provincia, Josefina Bittel; quien estuvo acompañada de la coordinadora provincial de Adolescencia e Integrante de la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio del Chaco, Liliana Encisa. “Se trata de una agenda comprometida impulsada por esta gestión y donde la participación intersectorial apunta a acciones con un gran componente de sensibilización ciudadana y comunitaria”, agregó Bittel. “Nos enfrentamos al desafío de seguir trabajando contra los mitos, prejuicios y estigmas que hay en torno del suicidio y de las problemáticas de salud mental. Desde Salud Pública generamos una serie de políticas específicas para empezar a brindar contención, acompañamiento y respuestas, y también entendemos que la sensibilización debe extenderse a toda la ciudadanía; el suicidio se puede prevenir y no es la única salida”, enfatizó Bittel. La agenda de actividades de la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio se extenderá todo el mes y contempla capacitaciones, charlas, conversatorios y talleres, así como abordajes territoriales en todo el territorio provincial y publicaciones de materiales sobre la importancia de la salud mental y las herramientas disponibles de ayuda para la comunidad. “Debemos fomentar las redes de sostén afectivo de las personas y comprender que hablar de suicidio también es prevenir y es llegar antes de que suceda ese hecho trágico. Debemos comprometernos entre todos y todas y poner en a disposición las herramientas con las que contamos en los distintos servicios de salud”, manifestó la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Chaco. Comunicación responsable Dentro de los ejes de trabajo de la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio también se encuentra la comunicación responsable de las cuestiones referidas al suicidio, así como también la puesta en relieve de la agenda pública de temáticas relacionadas a la salud mental. La información actualizada de las líneas de asesoramiento y articulaciones en Salud Mental serán difundidas a través de redes sociales y de la prensa, así como también aquella referida a las derivaciones y los turnos necesarios de los servicios de salud disponibles en el territorio provincial. A su vez, desde la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio del Chaco destacaron la importancia del trabajo integral sobre la problemática de salud mental en cuestión. “Este mes tenemos una agenda muy importante de trabajo en materia de prevención del suicidio, que es una problemática de salud pública reconocido en América y replicada en el Chaco. Más del 50% de los suicidios se registran entre adolescentes y jóvenes de hasta 35 años, generando impacto no solo en la víctima sino también en su entorno social y familiar”, expresó la coordinadora provincial de Adolescencia e Integrante de la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio del Chaco, Liliana Encisa. “Antes del suicidio se registran por lo menos 10 intentos, por lo que es fundamental trabajar en la prevención; es una problemática que cuenta con leyes y debe ser trabajada de manera integral por la mesa intersectorial con un abordaje multisectorial, interdisciplinario y transdisciplinario, necesario para la formación de redes de contención”, añadió Encisa. La pandemia Con respecto a la situación epidemiológica actual, la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Chaco, Josefina Bittel, expresó: “Estamos saliendo del período más crítico de la pandemia de Covid-19, lo que implica que podemos retomar algunos espacios fundamentales para la contención, como volver a tener encuentros sociales entre amigos y pares, los cuales son el sostén de quienes atraviesan una problemática y quizás no cuentan con las herramientas para ir a un servicio sanitario de forma autónoma”. “Nuestra responsabilidad es mejorar la disponibilidad y calidad de datos, por eso recientemente conformamos el Observatorio de Salud Mental y Consumos Problemáticos con el que esperamos poder contar con documentación y estadísticas específicas, con cifras actualizadas de nuestra provincia, que nos permitan tener un panorama más certero del contexto de pos pandemia, y así evaluar la efectividad de nuestras estrategias preventivas”, explicó Bittel. “Debemos entender que cuando hablamos de suicidio y salud mental, nadie está solo ni sola; siempre hay equipos incansables de trabajo que están buscando las maneras de fortalecer los servicios de salud para que sean más accesibles a la población”, puntualizó la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Chaco.