La Legislatura provincial no sesionó por falta de quórum

Pasadas las 15 de este miércoles 1, las autoridades del Poder Legislativo decidieron dar por finalizada la jornada, tras no lograr sentar a la cantidad de diputados necesarios para sesionar. El primer punto del Orden del Día era el proyecto de cesión de tierras al municipio capitalino, rechazado por la oposición. «La democracia en el Chaco está incompleta, no se entiende para qué quieren se legisladores», expresó el jefe de la bancada oficialista, Juan Manuel Pedrini.

Los legisladores de la oposición no concurrieron al recinto y la sesión no pudo realizarse La 12° sesión ordinaria de la Cámara de Diputados provincial pautada para hoy no pudo realizarse por falta de quórum. Pasadas las 15 de este miércoles 1 de septiembre y con la presencia de no más de 12 legisladores del oficialismo en el recinto, el presidente del Parlamento, Hugo Sager, resolvió dar por finalizada la jornada. En instantes, el bloque oficialista brindará una conferencia de prensa para sentar posición respecto a la conflictiva situación que llevó al fracaso a las tres últimas sesiones.

En este marco, el presidente del bloque del Frente de Todos, Juan Manuel Pedrini, consideró en declaraciones a la Agencia FOCO que «la democracia en el Chaco está incompleta porque uno de los Poderes no puede funcionar». «Los que faltaron hoy son los mismos que salen a pedir el voto y realmente no se entiende para qué quieren ser legisladores si no vienen a sesionar», agregó el precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos Chaco..

Pedrini admitió que si bien se faltaron dos diputados del oficialismo, por razones de salud, «la responsabilidad de dar quórum es de los 32 legisladores que componen el cuerpo». «Estos 45 días que llevamos tras tres sesiones sin quórum se transformarán en dos meses hasta el próximo encuentro. Un poder del Estado como es la Casa de la Democracia no puede estar sin funcionar por ese tiempo: hoy han dejado sin representación parlamentaria a una parte de la sociedad chaqueña», cerró.

