«Si no fuera por los planes sociales, las ventas serían menores»

El vicepresidente de la Cámara Supermercadistas del Chaco indicó que la Tarjeta Alimentar implica «un alivio mensual» para las ventas, pero alertó que la ayuda surge como respuesta a la «falta de empleo genuino». «El país necesita de un acuerdo a 25 años, pero los políticos no quieren pagar el costo que esto implica», consideró.

Desde la Cámara de Supermercadistas del Chaco advierten que los precios continuarán «moviéndose» en lo que resta del año Con el nivel general de precios en constante escalada, el vicepresidente de la Cámara de Supermercadistas del Chaco, Miguel Simmons, analizó el escenario actual y vaticinó que «será muy difícil salir de este esquema». Al mismo tiempo, valoró el «alivio mensual» que significa para las ventas en los negocios del rubro la inyección de dinero que implica; por ejemplo, la Tarjeta Alimentar».

En declaraciones a Radio Provincia, el referente de la Cámara remarcó que «el tema precios nunca se ha parado y constantemente se van haciendo ajustes de diferentes volúmenes, pero ajustes al fin; siempre hay listas de precios nuevos en todos los rubros». «Lo que notamos últimamente es una variación en el precio de las verduras y la carne, y por supuesto que las ventas vienen deprimidas», indicó.

En esa línea graficó que en los mes de junio, julio y agosto, con los bonos otorgados por el Gobierno «algo mejor se vendió», aunque aclaró que las cifras están lejos lejos de lo normal si se las compara con las de hace cuatro años. Además, reiteró que muchos productos que están fuera de la canasta básica han tenido aumentos considerables, como el precio de la indumentaria o el costo de los alquileres, lo que generó un fuerte impacto en los ingresos de la gente. De todas maneras, destacó que la Tarjeta Alimentaria implica «un alivio mensual» a las empresas del rubro: «Si no fuera por los planes sociales, las ventas serían mucho menores, pero no hay que olvidar que esta ayuda se debe a que no hay trabajo genuino», alertó.

Escenario electoral

En cuanto al escenario próximo, Simmons vaticinó que «no será fácil» salir del esquema inflacionario, y consideró que «a lo mejor después de las elecciones pueda aparecer algún plan económico consensuado entre todos los políticos y a largo plazo». «Argentina necesita un plan de 20 o 25 años para salir de esta coyuntura, pero el problema es que alguien tiene que pagar el costo y eso es lo que no quieren los políticos: este país no se pude enderezar sin dolor», sentenció.

Simmons consideró que «la gente que se está postulando para las PASO tienen las mismas caras de siempre, ya los conocemos, así no creo que se pueda cambiar». El titular de la Cámara de Supermercados estimó finalmente que «los emprendedores están ante un problema bastante importante porque los costos de producción son muy altos y, como no trabajan en volumen, los márgenes son muy chicos, más allá de que cuentan con la ventaja de ser productores locales».

En ese marco, indicó que los supermercados, sobre todo los de las grandes cadenas, buscan «optimizar su rentabilidad», con lo cual, no invierten en productos que no roten rápidamente. «Es un momento difíciles para los emprendedores», opinó.

Comentarios