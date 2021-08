Santiago Maratea despidió a Julio Sosa, criticó al Ministerio de Salud y agradeció todo el apoyo recibido

El influencer Santiago Maratea lamentó hoy a través de redes sociales la muerte del locutor chaqueño Julio Sosa, quien falleció ayer tras complicaciones por una insufiencia renal propia de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padecía.

Visiblemente afectado y con gran pesar, el héroe de la pequeña Emmita contó a sus seguidores la noticia: «Falleció ayer, justo en el Día de la Radio, el es locutor…detalles lindos que le dan como un sentido a veces a las cosas».

En este sentido, priorizó el saludo y sus pésames a los más cercanos: «Obviamente lo primero es mandarle todo mi cariño y estoy seguro que el de ustedes, a la familia, a sus hijos, que es con quienes hablaba y con quienes nos pasábamos información para que ustedes sepan».

Luego, tras la fuerte polémica generada por las complicaciones en la compra del medicamento experimental de $30 mil dólares para tratar la enfermedad (ELA) de Sosa, señaló: «El medicamento de Julio fue muy complicado de comprar, no se llegó a comprar. Ese es el problema, él estaba en una carrera en contra del reloj. Enfrentarte con la burocracia puede tener una similitud con enfrentarte a la muerte, porque no tenes tiempo», reflexionó Maratea.

En un principio, cuando el laboratorio «Body Science» le comunicó a Gustavo Sosa, el hijo de Julio, que la venta del medicamento no se iba a llevar a cabo, el influencer había hablado de un supuesto hartazgo por parte del laboratorio debido a la cantidad de documentaciones y trámites que «requería» el Nuevo Banco del Chaco.

Sin embargo, desde el organismo chaqueño rápidamente afirmaron que no se trataba de una problemática de ellos, sino de cuestiones normativas de comercio exterior. Tal es así que incluso las máximas autoridades del banco se contactaron con la familia Sosa y se ofrecieron para tratar de agilizar la negociación.

Fuente: Diario Chaco.