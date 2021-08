Alberto habló por primera vez sobre el supuesto embarazo de Fabiola Yáñez

«No sabemos, esperemos», dijo el presidente al ser consultado por su paternidad.

El presidente, Alberto Fernández, se animó a hablar por primera vez del supuesto embarazo de la primera dama, Fabiola Yáñez, y dejó la puerta abierta a una pronta confirmación.

«Usted sabe que yo fui papá. Estoy feliz. Ser papá a esta edad es una cosa maravillosa. A veces no se duerme. La pregunta es. Si quiere la contesta y si quiere no ¿Usted está preparado?», preguntó el periodista Pablo Duggan en Radio 10.

La respuesta del mandatario fue: «Mirá para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo. Si es esa la pregunta. No hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma».

«Pero ¿Novedades por ahí?», repreguntó el periodista a lo que Fernández dijo: «No sabemos. esperemos, esperemos».

A días de haberse desatado el escándalo por el festejo de cumpleaños de la primera dama en Olivos durante la pandemia, Fabiola fue fotografiada en un acto abrazando de manera sugestiva su panza y desde entonces hay rumores de embarazo.

