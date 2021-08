«NO HAY PLANETA B»: EL GOBIERNO REALIZÓ UNA JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO RACIONAL DEL AGUA

La actividad, organizada por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, SAMEEP y APA, ofreció exposición de especialistas y juegos didácticos relacionados al cambio climático y la emergencia hídrica. El gobierno provincial realizó, este sábado en el Parque de la Democracia de Resistencia, una jornada de concientización sobre el uso racional del agua bajo el lema “No hay planeta B”. Allí la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, SAMEEP y la Administración Provincial del Agua (APA) brindaron información sobre la situación actual de la bajante de los ríos, el abastecimiento del agua potable y el impacto del cambio climático en la región. Se brindaron charlas abiertas a todo público sobre los trabajos que realizan los organismos para paliar las consecuencias del cambio climático, como la emergencia hídrica que atraviesa la provincia. Se abordaron temáticas como el Cambio Climático, Biodiversidad y Cuidado de la Fauna Autóctona y los Procesos de Potabilización del Agua en la Provincia. Además, hubo diversas actividades recreativas para las familias. «Trabajamos sobre las nuevas pautas ambientales vinculadas al agua que debemos tomar como sociedades, tomar conciencia de la delicada situación que vive el mundo y entender que las acciones individuales se transforman en un movimiento colectivo para preservar y proteger el planeta y con ello el presente y futuro», señaló la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente Marta Soneira. La funcionaria provincial aseguró que el ambiente se debe pensar a través de redes estratégicas y colectivas por lo que la cartera que conduce impulsa el Voluntariado Ambiental y la Brigada Operativa Ambiental (BOA) con organizaciones de la sociedad civil, niñas y niños, “para que las nuevas generaciones no repitan este ciclo que resulta tan dañino para el ambiente». Además remarcó la participación y el compromiso de la ciudadanía a través de denuncias en la línea 105. «La sociedad responde al cuidado de bosques y especies denunciando acciones ilegales, estamos convencidos del camino que tomamos, se están dando pasos muy importantes», expresó. Por otro lado destacó la importancia de incorporar tecnologías y nuevos procesos para una producción sustentable y amigable con el ambiente. «Estamos en picos históricos de bajante hídrica por lo que trabajamos con el sector ictícola y en nuevas tecnologías para garantizar el agua para el consumo y desarrollo productivo», finalizó. SAMEEP: llevar agua a toda la provincia El gerente general de SAMEEP Jerónimo Fernández Cosimano, destacó la importancia de actividades que generen conciencia sobre el uso racional del agua y la emergencia hídrica en el país y zonas cercanas al río Paraná y sus cuencas. «Desde SAMEEP trabajamos intensamente para que no falte agua a los chaqueños y chaqueñas, además de concientizar sobre el uso racional del agua para que pueda ser llevada de la mejor manera a los hogares de las familias chaqueñas». SAMEEP trabaja con la APA para llegar a todos los parajes de la provincia. “Hacemos un trabajo intensivo en todas las cuencas para que no falte agua en ningún pueblo chaqueño”, concluyó. La asistencia de la APA La APA informó sobre los trabajos que lleva a cabo a lo largo de la provincia, como los convenios rubricados para la asistencia con transporte, distribución y abastecimiento de agua potable con 27 municipios; entrega de tanques; perforaciones; saneamiento de ríos y canales; monitoreo de los ríos; colocación de plantas potabilizadoras; y zonificación de riesgo hídrico en el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR). «Compartimos experiencias para concientizar sobre la situación que atraviesan la provincia y sus ríos; y la urgencia de cuidar el agua y los recursos naturales”, manifestó el presidente del APA Daniel Pegoraro. El Consejo Hídrico Federal El presidente del Consejo Hídrico Federal Gustavo D´alessandro, remarcó la importancia que tienen en la vida cotidiana la forma en la que se utilizan los recursos naturales. «Desde el Consejo Hídrico Federal hemos emitido un informe por la bajante y el presidente Alberto Fernández sacó un decreto que pone a disposición los ministerios de la Nación para trabajar la problemática de la bajante histórica», precisó. Presentes También estuvieron presentes en representación de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, la subsecretaria de Ambiente y Biodiversidad María Lidia Garrafa, el subsecretario de Ordenamiento Territorial Alan Strusiat, el coordinador de Políticas Ambientales Matías Ces, el coordinador general de Fiscalización Ambiental de la Brigada Operativa Ambiental (BOA) Marcelo Churín. Además participó la diputada provincial Tere Cubells, y profesionales y especialistas involucrados en la temática sobre el uso racional del agua.