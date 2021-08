PROVINCIA CAPACITA A MUNICIPIOS EN GESTIÓN DE RESIDUOS PARA PRÁCTICAS MÁS SUSTENTABLE Y AMIGABLES CON EL AMBIENTE

Se brindan charlas con las y los trabajadores de las plantas de reciclaje para luego continuar con la población, para la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos y la concientización sobre la importancia de la separación de los materiales reciclables en origen. La Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente inició, la semana pasada en la Isla del Cerrito, el programa de Asistencia Técnica a Municipios que forma parte del Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Este plan contempla la asistencia técnica a las y los trabajadores de las plantas de reciclaje y al equipo social encargado del contacto con vecinas y vecinos para la separación de los residuos en los domicilios, a fin de que lleguen clasificados a la planta, listos para ser reutilizados y reinsertados a las cadenas de valor de la economía. Además en conjunto con el Municipio, se ponen a disposición herramientas para la identificación de las formas de mitigación y adaptación al cambio climático a cargo del departamento de Cambio Climático de la Subsecretaría de Ambiente y charlas sobre Ley Yolanda. Estas actividades se realizarán en una primera instancia con todos los municipios que cuentan con planta de transferencia de residuos. Luego se avanzará con aquellos que no cuentan en la conformación de consorcios y planificación de recolección diferenciada. El objetivo es que cada municipio cuente con herramientas para realizar tanto el destino final de los residuos que no pueden reinsertarse en el circuito económico, como para la recuperación de los reciclables y aumentar la cantidad de toneladas de materiales recuperados, evitando la conformación de basurales a cielo abierto. “Agradecemos al intendente de la Isla del Cerrito José Luis García por el recibimiento y por poner a disposición todos los resortes del Estado municipal para generar esta política de gestión integral de residuos sólidos urbanos, que tanto la Provincia como Nación hacen hincapié no solo como una forma de ordenamiento territorial sino también como de mitigación de los efectos del cambio climático”, detalló el coordinador de GIRSU Andrés Reina.