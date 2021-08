CHACO REACTIVA: CAPITANICH INAUGURÓ IMPORTANTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN COLONIA BENÍTEZ

Se trata de las refacciones integrales en la Aldea Tres Horquetas, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y en el Paseo Botánico Schulz. Además, se construyó un nuevo playón deportivo para la comunidad. El gobernador Jorge Capitanich inauguró, este lunes por la noche, en Colonia Benítez, obras de refacciones en la Aldea Tres Horquetas, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y en el Paseo Botánico Schulz. Además, habilitó un playón deportivo en el barrio Aipo de la localidad. El conjunto de obras demandó una inversión cercana a los 55 millones de pesos, monto financiado por el Gobierno Provincial. En la Aldea Tres Horquetas se restauró de manera integral el edificio del Centro Socioeducativo Juvenil para Adolescentes Varones Infractores de la Ley con una inversión del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de 22,2 millones de pesos. Las obras consisten en la restauración del salón de usos múltiples que es utilizado como comedor diario. Además, se refaccionaron las aulas de nivel primario y secundario, biblioteca y sala de computación, además de las áreas de recreación, sanitarios y los servicios de atención médica. En el acto de inauguración de las obras en la Aldea Tres Horquetas, Capitanich agradeció a las y los profesionales que trabajan y contienen a los adolescentes que allí residen. “Desde el gobierno trabajamos para brindarle a los siete jóvenes (número que puede incrementarse a 20 por la capacidad que tiene el lugar) que alberga el centro igualdad de oportunidades. El Estado debe tener las condiciones que implique la plena garantía de derechos”, sostuvo. “Cuando estos adolescentes cumplan la sanción punitiva que les dictaron, no tengan la menor duda que serán otras personas y no volverán a estar nunca más en un lugar de encierro”, aseveró el primer mandatario y agregó que “todas y todos se merecen una oportunidad y allí está el Estado sensible para dárselas”. Desarrollo Social tiene en toda la provincia 125 efectores sociales directos que atienden a 35.000 personas a través de espacios convivenciales alternativos, centros integradores, entre otros. “Lo que la mayoría de la gente no sabe es que Desarrollo Social está siempre presente para contener a las y los que necesitan”, dijo y pidió trabajar entre todos en la integración de niñas, niños, adolescentes que tuvieron o tienen problemas en sus familias. “Estas son las acciones más profundas, las que permiten generar un futuro de esperanza para las personas que la perdieron. Los que denotan todo el tiempo al Estado de estás políticas sociales no se dan cuenta y estas acciones no las llevaría adelante nadie si no fuera por los gobiernos sensibles”, lamentó el primer mandatario. “La humanidad necesita justicia social, no podemos permitir que el Estado sea denotado por las tendencias neoliberales que pretenden destruir todo lo construido. Nosotros no vamos a estar de ese lado, vamos a estar en el lado de la gente, de los débiles, de los pobres, de los excluidos y eso significa el doble de esfuerzo porque no es fácil administrar para llevar adelante las políticas necesarias para alcanzar la igualdad”, remarcó. En la oportunidad, el gobernador comunicó que el jueves próximo se reunirán en Chaco el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, junto con sus pares de las provincias para llevar adelante la Cubre para la Economía Social. Lo que significa la transformación del ingreso social en trabajos activos con dignidad para las argentinas y argentinos. “En Chaco el desafío es convertir 55.000 ingresos sociales en empleo activo”, explicó. Formaron parte de las inauguraciones el intendente de Colonia Benítez, Sergio Phipps; el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura; Santiago Pérez Pons; las ministras de Desarrollo Social María Pía Chiacchio Cavana y de Seguridad Gloria Salazar; y el presidente de Lotería Chaqueña, Gabriel Lemos; el presidente del Instituto del Deporte, Osvaldo Pérez Cuevas; entre otras funcionarias y funcionarios provinciales. El Estado aporta las herramientas necesarias La ministra de Desarrollo Social señaló que para proyectar las refacciones que se concretaron en la Aldea Tres Horquetas se escuchó a los adolescentes que allí residen. “En la inauguración del centro se materializó el derecho de los adolescentes a los cuales el Estado les está dando las herramientas necesarias para que puedan resocializarse e imaginar un proyecto de vida diferente”, aseveró. “Los adolescentes que residen en el centro son sujetos de derechos y no objetos de protección, lo que implica tener un Estado presente que habilite la palabra y escuché sus sueños, expectativas y deseos”, indicó la funcionaria y dio las gracias al gobernador por hacer del Chaco un Estado de derecho. Por su parte, el intendente Phipps expresó que en Colonia Benítez se inauguraron varias obras que tienen que ver con la inclusión y el acceso a los derechos como por ejemplo educación, deporte, recreación, entre otros. “Estamos terminando estas inauguraciones en este lugar, en Tres Horquetas, con distintos espacios para los chicos que están privados de su libertad, en un lugar acorde para que tengan una formación que haga que prontamente, con el compromiso del estado, puedan replantearse su vida y trabajar la inclusión. Esto es histórico, fueron muchos años de olvido”, aseguró. Playón Deportivo La obra del Playón Deportivo, que se ejecutó en el barrio Aipo entre la calle Blas Parera y avenida 25 de Mayo, demandó una inversión de 6 millones de pesos, financiada por Lotería Chaqueña. El playón, que beneficia a 50 familias del barrio, cuenta con luminaria LED y el sistema para pelotas a su alrededor. Fue construido de cero y podrán realizarse las disciplinas de fútbol, vóley, básquet y handball. “Estos playones deportivos ayudan a la socialización de chicos y jóvenes. En estos lugares se aprenden los buenos valores de la vida, como son el respeto, la solidaridad y el compartir”, señaló el presidente de Lotería Chaqueña, Gabriel Lemos Paseo Botánico Schulz La obra del Paseo Botánico Schulz, que significó una inversión del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura superior a los 25 millones de pesos, consiste en la refacción de las plazas “Dr. Augusto Schulz”, “De Los jóvenes” y “De los Artesanos”. Además de la construcción de un playón multideportivo e iluminación led mediante columnas con dos proyectores de 200 watts cada una. El playón, es apto para distintas disciplinas deportivas y actividades culturales. En el lugar, se dispusieron farolas de iluminación en los senderos internos de la plaza, sector de gimnasio al aire, juegos, entre otros. Centro Integrador Comunitario En cuanto a las obras habilitadas en el Centro Integrador Comunitario, las mismas forman parte del plan de políticas sociales del Plan Chaco Reactiva, y tuvieron una inversión del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, de casi 1,5 millones de pesos. En CIC se concretaron distintas obras de reparación de filtraciones en la losa, cambio de placas en cielorraso, colocación de chapas de zinc, reparación de fisuras en paredes, pintura interior y exterior, reparación de equipos de aires acondicionados, aberturas, entre otros.