CAPITANICH Y FERRARESI CONFIRMARON LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PROCREAR EN EL EX PEDIÁTRICO Y ENTREGARON CRÉDITOS A TASA 0

El desarrollo urbanístico del proyecto a través de Procrear implica la construcción de tres torres con 412 departamentos más oficinas comerciales. El programa de créditos beneficiará a otras 2.849 familias para construcción o refacción. Además, formalizaron el convenio de 2.700 viviendas del programa Construir Futuro y firmaron acuerdos para finalizar 230 viviendas que quedaron paralizadas durante el gobierno de Macri. El gobernador Jorge Capitanich, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y la Vivienda (Ipduv), Diego Arévalo, recibieron este lunes al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, con quien confirmaron la puesta en marcha y la continuidad de diversos programas de viviendas para garantizar fuentes de trabajo y el sueño de la casa propia. En un acto en el centro de convenciones Gala de Resistencia, rubricaron el acuerdo para iniciar la construcción de tres edificios del Procrear en el ex predio del hospital Pediátrico y entregaron los créditos “Casa Propia”, el programa a tasa 0 que tendrá como beneficiarias a 2.849 familias de 63 localidades de la provincia para la construcción o refacción de sus viviendas. Además, formalizaron el acta compromiso para la construcción de 2.700 viviendas del programa Casa Propia – Construir Futuro y acordaron la finalización de otras 230 viviendas bajo el programa Reconstruir. “Hoy es un día de muy buenas noticias para las chaqueñas y los chaqueños, no sólo finalizaremos viviendas que estuvieron paralizadas durante el gobierno de Mauricio Macri, sino que además construiremos más hogares. Somos un gobierno que trabaja para garantizar derechos, porque la obra pública trasciende a los gobiernos y transforma para siempre la vida de las familias”, dijo Capitanich. El Proyecto Urbanístico Ex Pediátrico prevé la construcción de tres torres con 412 departamentos, 280 cocheras, 15 locales comerciales y un parque público interno, que demandarán una inversión estimada de 2.700 millones de pesos en el predio cedido por Insssep. El Procrear se compromete a que el Banco Hipotecario -Fiduciario- y el NBCH articulen la atención, la tramitación y la adjudicación de los créditos. Chaco pondrá a disposición todas las sucursales del NBCH para atender a las y los beneficiarios del programa. En cuanto a las líneas de crédito “Casa Propia”, el Gobierno nacional inyectó en la provincia $4.016.240.000 para otorgar los créditos a tasa 0, con un plazo de hasta 30 años. Se trata de un nuevo modelo de crédito en la Argentina, donde el ordenador es el salario, aplicando la nueva fórmula Hog.Ar de actualización de capital basada en la evolución del coeficiente de variación salarial (CVS). Del total de 2.849 familias chaqueñas, unas 900 familias se encuentran en la línea de construcción percibiendo créditos de hasta 4 millones de pesos, y otras 1.948 familias accederán a la refacción de viviendas, de las cuales 368 recibieron créditos de 100 mil pesos y 1.581 de 240 mil pesos. Por su parte, el ministro Ferraresi hizo extensivo al pueblo chaqueño el saludo del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández. Así remarcó que por decisión de ambos mandatarios, “por primera vez en el país hay un ministerio que se ocupa exclusivamente de las viviendas para las argentinas y los argentinos”. “Trabajar con Capitanich es un gusto, porque juntos vamos concretando muchos sueños para el pueblo chaqueño”, expresó. El funcionario nacional señaló la importancia de que las políticas públicas se mantengan en el tiempo. “Durante 4 años hubo un gobierno que frenó las políticas que beneficiaban al pueblo argentino, por eso hoy tenemos un programa que se llama Reconstruir y tiene por objetivo reconstruir 50 mil viviendas que se encuentran paralizadas en todo el territorio nacional”, indicó. Ferraresi se dirigió a las y los beneficiarios de los 32 créditos que se entregaron hoy de forma simbólica, y les preguntó si es que hubieran podido sacar los créditos en el caso de que el programa aplicara la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), interrogante al que respondieron con un rotundo “no”. “Hace poco tiempo en Argentina el sistema financiero era el que determinaba quién podía tener una casa y quién no, ahora lo define el trabajo, que es el mejor ordenador”, aseguró el ministro. En este sentido, remarcó la importancia que tienen los créditos en la industria de la construcción. “Estamos generando trabajo, otorgando derechos y cumpliendo sueños. Estamos haciendo una Argentina más justa, con igualdad de oportunidades. Queremos dejarles a las futuras generaciones una patria y una Argentina cada vez más federal”, concluyó. Más viviendas para los chaqueños En la ocasión rubricaron el acta de compromiso para la construcción de 2.700 viviendas en el marco del programa “Casa Propia – Construir Futuro”, que prevé 120 mil viviendas en todo el país hasta el 2023. Unas 1.166 ya se licitaron en los primeros siete meses del año en diferentes localidades, incluyendo las que se edificarán en lo que será Nuevo Sur Resistencia. También firmaron convenios para la terminación de 180 viviendas más en el marco del Programa Reconstruir con una inversión de superior a los 684 millones de pesos: 100 viviendas en Castelli, 40 en Du Graty y otras 40 en Pampa del Indio. La provincia recibió además la no objeción técnica para terminar otras 50 viviendas en Pinedo por un monto superior a los 267 millones de pesos. Participaron del acto los secretarios nacionales de Hábitat, Santiago Maggiotti, y de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini; el presidente del INSSSEP, Antonio Morante; y demás autoridades del gabinete provincial.