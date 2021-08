CAPITANICH INAUGURÓ LAS REFACCIONES EN EL ÁREA DE FLEBOLOGÍA DEL HOSPITAL PERRANDO

Los trabajos tuvieron una inversión de $3.365.993. «Esta es una especialidad que sólo se encuentra en el hospital, que previamente tenía un espacio más pequeño y ahora tiene la capacidad para absorber la demanda existente», aseguró la ministra de Salud Carolina Centeno. En la mañana de este domingo, el gobernador Jorge Capitanich junto a la ministra de Salud Carolina Centeno y el ministro de Gobierno Juan Manuel Chapo, dejaron habilitadas las obras de refacción realizadas en el área de flebología del Hospital Julio C. Perrando. Los trabajos, tuvieron un monto de inversión de $3.365.993 por parte del Ministerio de Gobierno y fueron construidos por trabajadoras y trabajadores de la Fundación Solcito del Chaco. Durante su discurso, el primer mandatario provincial hizo hincapié en la importancia de inaugurar obras que trascienden gobiernos. “La realidad se cambia trabajando como lo estamos haciendo. Hoy es la sala de flebología, pero se está trabajando con el plan director para que este, sea un hospital modelo. Estamos refaccionando área por área para llegar al 2023 con una gran transformación, mediante el financiamiento del presupuesto provincial y FONPLATA”, dijo. Al mismo tiempo, Centeno explicó que dentro del plan de inversión en infraestructura que hay para el Hospital Julio C Perrando, “lo que podemos ver es una fuerte impronta de refacción y ampliación de los consultorios de atención a las personas, en este caso esta es una especialidad que sólo se encuentra en el hospital, que previamente tenía un espacio más pequeño y ahora tiene la capacidad para absorber la demanda que hay”, aseguró. “Esto permite aumentar la capacidad de atención en todo lo que tiene que ver con consultas ambulatorias y consultorios externos. Se refaccionó el lugar para tener dos consultorios con capacidad para atender entre 50 y 100 pacientes por semana. Además, se realizan prácticas en el lugar como ser el abordaje de úlceras y várices, dos enfermedades que tienen una alta carga en la población y no tienen la atención correspondiente”, finalizó la ministra de Salud. Las remodelaciones y refacciones en el edificio E12 consistieron en la realización de trabajos de albañilería, revestimiento, techos, aberturas, y refacciones en cocina y baños. El co-director de la institución Daniel Pascual, expresó que “flebología tenía un lugar inviable para la práctica médica y la atención de pacientes. Hoy a través del trabajo organizado en cooperativas, que es el mecanismo por el cual recibe obras el hospital, todo este sector que antes eran ruinas se está reconstruyendo de a poco. El servicio nos da dignidad para las y los pacientes que se tratan el sistema venoso”, dijo a la vez que recordó las distintas áreas ya inauguradas y por inaugurar “creemos que toda la planta alta del hospital estaría renovada en este 2021”, finalizó. El jefe del Servicio Cardiovascular y de Flebología Silvestre Svriz expresó que “la patología flebológica es muy prevalente. Hay muchos pacientes en toda la provincia que no tenían atención hasta que la doctora Jaspe comenzó a trabajar. Es una patología muy compleja así que estamos agradecidos por esta obra”. Por su parte, María Jaspe miembro del área expresó que “hoy se cuenta con dos consultorios y sala de espera que seguiremos equipando con instrumental de diagnóstico, se mejorará la capacitación y la atención a los pacientes. Aquí se reciben alrededor de 40 a 50 pacientes por semana provenientes del NEA y países limítrofes”, aseguró. Por último, la Dra Laura Pérez expresó que “este es un sueño que siempre tuvimos, es muy importante para la región y el chaco. Cabe resaltar que la enfermedad venosa es tratable. Gracias al servicio y la calidad de profesionales brindaremos mejor servicio. Es una patología que se reata de forma crónica. Con esto, podemos dar mejor calidad de vida a los pacientes”. Durante la jornada, el Gobernador recorrió además el centro de salud de Villa Río Negro en donde se efectuaron refacciones de carácter parcial. La iniciativa con respecto a la institución es la de construir un centro nuevo para la atención 24 horas que tenga mejor infraestructura. Para esto, se trabaja en la identificación del terreno que cuente con las condiciones necesarias para llevar adelante la obra. Eel actual edificio pasaría a ser un destacamento policial.