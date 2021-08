CAPITANICH PUSO EN FUNCIONAMIENTO LAS FISCALÍAS RURALES DE MACHAGAI Y GENERAL SAN MARTÍN PARA PREVENIR DELITOS RURALES

Además, entregó cámaras de seguridad en zonas rurales y proveyó de GPS a móviles de la Policía Rural. «La ganadería es de suma importancia para el crecimiento de la provincia, desde el Estado cuidamos el esfuerzo de cada familia productora», aseguró el primer mandatario. El gobernador Jorge Capitanich puso en funcionamiento dos fiscalías rurales yambientales en Machagai y General San Martín. Se trata de una política pública que busca fortalecer al sector productivo mediante la prevención de delitos rurales y que demandó una inversión de $22.000.000, a través de la incorporación de equipamiento de última tecnología. En el acto que se llevó a cabo en la Sociedad Rural de Machagai, el gobernador comenzó su discurso asegurando que “la ganadería es de suma importancia para el crecimiento de la provincia, desde el Estado cuidamos el esfuerzo de cada familia productora”. Por esto, se instalarán 20 unidades de video vigilancia cámara-campo en los principales accesos a los campos, caminos vecinales y zonas donde se detectó mayor incidencia delictiva, y 100 equipos de GPS en móviles policiales rurales. Las cámaras de seguridad se alimentan a través de energía solar y tienen conexión a internet, lo que posibilita la visualización en tiempo real. En paralelo, se realiza un curso sobre Seguridad Rural y Ambiental, abordando todas las áreas y cadenas del delito, a fin de profesionalizar las fuerzas de seguridad de la provincia, y capacitar a fiscales y ayudantes fiscales del Ministerio Público Fiscal. La capacitación nuclea aspectos ambientales, periciales, judiciales, policiales y de fiscalización del delito. Además, la Policía del Chaco lleva a cabo tareas de monitoreo a través de drones adquiridos por el Gobierno, que son útiles para la búsqueda de animales. Las cámaras-campo y GPS provistos complementarán esa tarea. En este sentido, aseguró que el Estado defiende a las familias arraigadas al campo, para lo que es necesario eliminar las bandas delictivas que hurtan ganado y afectan el esfuerzo de los productores. “Es necesario fortalecer una política pública basada en tres pilares: recursos humanos, tecnología y participación ciudadana. Por ello, agradezco a los productores que conformaron 52 foros de seguridad”, dijo. El gobernador recordó que Chaco tiene acreditados a un total de 31.000 productores ganaderos, de los cuales 26.100 son los que tienen menos de 100 cabezas de ganado, y 21.500 tiene menos de 50 cabezas. “Lo que da cuenta de que los productores chaqueños son abnegados trabajadores del campo, que día a día trabajan junto a sus familias para conservar la fuente de sustento”, aseveró. No obstante, Capitanich afirmó que no hay posibilidad de eliminar los delitos sin la coordinación del Poder Ejecutivo y el Judicial. Allí pidió que las sanciones se extiendan a toda la cadena de delitos, “porque si hay alguien que roba ganado, existe alguien que lo compra”, graficó. Así llamó a eliminar los mataderos clandestinos que, no solamente son un delito, sino que además atentan contra la salud pública. “Nadie puede hacerse el distraído ante una red de complicidades, no puede ser que el esfuerzo de nuestros productores lo lleven bandas delictivas, que muchas veces son detenidas, pero recuperan su libertad al poco tiempo”, indicó el primer mandatario. Por último, reflexionó acerca de la importancia de tener fiscalías especializadas y llamó al compromiso social, “somos un Estado que escucha y se compromete, necesitamos del acompañamiento del pueblo para dar fin a actos que nos perjudican”, señaló. Acompañaron al gobernador, la ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar, el subsecretario de Ganadería Sebastián Bravo, el subsecretario de Relaciones Institucionales Gerardo Stancheff, el presidente del Superior Tribunal de Justicia Rolando y el Procurador General Jorge Canteros. Además, los intendentes de Machagai Juan Manuel García, de Presidencia de la Plaza Diego Bernachea, de Quitilipi Ariel Lovey y de Sáenz Peña Bruno Cipolini. También, estuvieron los intendentes de Castelli Pio Sander, Avia Terai Héctor Pallares, Makallé Marcelo Angione, de La Leonesa José Carbajal, de Las Palmas Víctor Armella, de San Martín Mauro Leiva y la intendenta de La Eduvigis Karina Mitoire. La importancia de contar con fiscalías especializadas La ministra de Seguridad Zalazar expresó que, lo que se denomina el corredor de la ruta 16, está atravesado por un delito que “nos preocupa y nos tiene abocados a su erradicación, como son los delitos rurales, que generan perjuicios económicos muy fuertes para la provincia y para cada productor. Por eso se pondrán en funcionamiento fiscalías rurales, que es un anhelo largo y esperado de los productores de las zonas de Machagai y San Martín”, dijo. Zalazar también explicó que actualmente «la dirección de Policía Rural trabaja en conjunto con productores y fiscales para la prevención, investigación y sanción de los delitos rurales, y hoy sumamos un área específica que va a colaborar para mayor eficiencia y eficacia». En cuanto a las cámaras campo y los GPS para móviles policiales, detalló que “son herramientas tecnológicas para prevenir delitos rurales. Demandaron una fuerte inversión de parte del Estado provincial, y esto integra la política de lucha contra la cadena de valor de estos delitos. El hurto y robo de ganado, el abigeato, no es simplemente sustraer un animal de la custodia de su propietario, sino que además implica faena clandestina y evasión de impuestos. Estamos comprometidos a combatir eso.” Defendiendo el trabajo de los productores El intendente de Machagai, Juan Manuel García, aseguró que se trata de una política pública muy necesaria para el sector rural. “Los productores necesitaban contar con esta herramienta que acompaña el desarrollo del sector”, indicó y aseguró que las fiscalías vienen a acompañar el arduo trabajo que lleva adelante la policía del Chaco. El intendente de Presidencia de la Plaza, Diego Bernachea, estimó por su parte que “esta es una gran decisión política, histórica, para prevenir el delito rural, para apoyar a nuestros productores. Los que nacimos acá sabemos la historia de familias que han apostado al campo y quienes se apropian de lo ajeno se apropian del esfuerzo de las familias. El mundo necesita producción de alimentos y esto fortalece la producción y la economía. Sin dudas va a ser una herramienta para tratar este flagelo que aqueja a la zona”. Oscar Muchutti, referente de la Sociedad Rural, expresó que, es un anhelo esperado contar con fiscalías rurales. “Hay muchas familias que son perjudicadas, medidas de esta naturaleza y la puesta en marcha de las fiscalías les va a permitir a nuestros productores vivir con más tranquilidad. Bienvenida sean las incorporaciones que se realizan hoy en materia de seguridad”, dijo.