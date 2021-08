COLONIAS UNIDAS: LIFTON Y LA INTENDENTA LEIVA ENTREGARON CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN LABORAL A JÓVENES

Unas 65 personas, de entre 18 y 24 años, finalizaron el entrenamiento laboral que consistió en capacitaciones rentadas en distintas empresas locales. En la oportunidad además dieron inicio a una nueva etapa del programa en la que participarán otros 30 jóvenes.

El ministro de Producción, Industria y Empleo Sebastián Lifton encabezó, este martes, junto a la intendenta de colonias Unidas Alicia Leiva, la entrega de certificados a jóvenes que concluyeron satisfactoriamente el programa de entrenamiento laboral. “Continuamos fortaleciendo la empleabilidad especialmente en un grupo etario, de 18 a 24 años, que necesita herramientas que propicien la inclusión”, aseguró Lifton.

En Colonias Unidas 65 personas finalizaron el entrenamiento laboral que consistió en capacitaciones rentadas en distintas empresas locales. “Los jóvenes se han desenvuelto durante estos últimos meses realizando prácticas laborales en pymes de los sectores industria, comercio y servicios”, explicó el ministro, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Empleo Lucas Cepeda.

Además dieron inicio a una nueva etapa del programa en la que participarán otros 30 jóvenes de entre 18 y 24 años. Desde el inicio de este esquema, en Colonias Unidas se han capacitado 151 jóvenes realizando prácticas calificantes en un total de 118 empresas del medio local.

Inclusión y oportunidades

“Haber accedido a esta oportunidad me sirvió de mucho porque me permitió complementar las horas de trabajo en la empresa con mis estudios terciarios en un instituto, y me ayudó con el costo de mis estudios”, comentó Adrián Agustín Maidana, uno de los jóvenes que concluyó su capacitación.

Ariela Sosa, madre de dos jóvenes que accedieron al programa, destacó las ventajas que propone este esquema y agradeció el impulso tanto al empleo como a los emprendedores locales. “Mi hija y mi hijo pudieron sumarse a un emprendimiento familiar que tenemos acá en Colonias Unidas y con el aporte del Ministerio pudieron también seguir avanzando con sus propios estudios”, afirmó la mujer.

