PASAPORTE CHACO: EL GOBIERNO INCENTIVA EL USO DE LA HERRAMIENTA PARA LA CIRCULACIÓN RESPONSABLE

El Pasaporte Chaco registra el estado de salud de las y los chaqueños, con el objetivo de promover la circulación responsable y prevenir la propagación de Covid-19. Se implementará el sistema de control obligatorio en los ingresos a las instituciones y organismos públicos. El Ministerio de Seguridad y Justicia del Chaco encabezó, junto a la Secretaría de Transporte de la provincia, un encuentro con el Comité especial de Promoción y Control de Pasaporte Chaco a fin de avanzar en la implementación de controles en los organismos públicos provinciales. Según los decretos provinciales 1474/21 y 1581/21, el uso de la aplicación es obligatorio para las y los chaqueños que deban circular, realizar trámites y viajar por la provincia. De la reunión participaron responsables de SECHEEP, SAMEEP, ATP, Nuevo Banco del Chaco, Instituto de Turismo, Instituto del Deporte, Cámara de Diputados, Lotería Chaqueña y Subsecretaría de Transporte, quienes acordaron realizar capacitaciones con sus agentes y técnicos de ECOM SA para implementar el sistema de control obligatorio del Pasaporte Chaco en los ingresos a las instituciones. Para ello, cada institución pública tendrá un código de ingreso como usuario a fin de registrar en el sistema los ingresos y egresos a las instituciones y si los ciudadanos cumplen con el uso de Pasaporte Chaco, si accedieron a la vacuna contra el COVID-19, si sufrieron contagios y su alta médica. De esta manera, el gobierno avanza en el cuidado de la ciudadanía en el contexto de la pandemia a través del Plan Provincial de Vacunación y medidas concretas para impulsar la disminución de la enfermedad. Además, a fin de incentivar la reactivación de la actividad económica, durante la semana el Comité mantuvo reuniones con representantes de bares y comercios, quienes se comprometieron a controlar que las y los clientes tengan la habilitación para ingresar a sus locales mediante la aplicación Pasaporte Chaco. La habilitación depende de si los usuarios cuentan o no con vacunación, y de una declaración jurada que garantice que no presentan síntomas relacionados al Covid-19. Habilitación de circulación por colores Desde el 6 de mayo está disponible el Pasaporte Chaco en versión web, adaptada a celular y en la versión para descarga en móviles con sistema Android. A la versión web se puede acceder a través de https://pasaporte.chaco. gob.ar/. El decreto provincial 1581/21 establece las actividades permitidas, de acuerdo a tres tipificaciones: verde para persona con protección inmunitaria, amarillo para personas sin protección y rojo para personas en estado de aislamiento. Verde: Persona con protección inmunitaria Son los ciudadanos que tienen aplicada la primera dosis de cualquiera de las vacunas existentes para COVID-19, transcurridos 30 días desde la fecha de inoculación. También se incluyen a las personas con un alta de contagio y dentro de los cuatro meses de la fecha de alta médica. Podrán realizar actividades en aforos permitidos en espacios cerrados, comprendiendo: cines, teatros, bares, restaurantes, etc; desarrollar o practicar deportes y actividades de entrenamiento físico individuales y grupales, en espacios abiertos y cerrados; participar de partidos, torneos o competencias, sean éstas federadas, profesionales y/o amateur. Tendrán circulación habilitada para salir e ingresar a la provincia por cualquier motivo sin requerir hisopado negativo. También podrán participar, o concurrir a eventos sociales, religiosos, culturales, deportivos, etc, con los aforos o condiciones establecidas. Se permitirá el desarrollo de tours y viajes en contingentes. Amarillo: persona sin protección inmunitaria Personas sin registro de vacuna o con registro de vacuna con menos de 30 días de inoculación que no se encuentre comprendido en otros estados de Pasaporte (verde o rojo)- A efectos de minimizar el riesgo de contagio en el desarrollo o la participación de actividades, se determinan las siguientes restricciones: No podrán realizar actividades en espacios cerrados que impliquen concentración de personas. Tampoco podrán concurrir a cines, teatros, auditorios, salvo aquellos que se desarrollen en espacios al aire libre. En bares y restaurantes solo podrán usar mesas al aire libre. Deportes: podrán realizar actividades deportivas y de entrenamiento individual No podrán realizar actividades grupales ni de contacto. Además, requerirán contar con hisopado negativo para ingresar a la provincia y sólo podrán concurrir a reuniones religiosas al aire libre. Asimismo, podrá concurrir y participar de eventos de cualquier tipo en espacios abiertos. No podrá participar ni concurrir a eventos habilitados en espacios cerrados. No podrán realizar viajes de turismo grupales (en tours o contingentes). Rojo: persona en estado de aislamiento Persona que se encuentra cursando la enfermedad y todavía no cuenta con alta médica. Aquella persona que se realizó un hisopado y se encuentra a la espera del resultado (sospechoso). La persona cuyo Pasaporte figure con este estado, no puede realizar actividades ni circular. La violación a esta restricción constituirá un delito penal.