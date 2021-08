Juegos Olímpicos: Las Leonas se quedaron con la medalla de plata

Y fue medalla de plata nomás para Las Leonas en Tokio 2020, igualando sus mejores actuaciones históricas en unos Juegos Olímpicos, como en Sídney 2000 y Londres 2012. La Selección Argentina no pudo en la final ante una impecable labor de su par de Países Bajos, que se impuso por 3-1 y se quedó con el oro. Todos los goles del encuentro se dieron en el segundo cuarto, cuando las neerlandesas llegaron a ponerse por tres arriba en un verdadero vendaval de furia naranja antes de que Agustina Gorzelany marque el descuento de córner corto, para darle esperanzas al equipo albiceleste antes del descanso.

«Contenta porque llegamos a una final olímpica, tenemos una medalla de plata, pero tristes por la situación, porque queríamos ganar y tener la de oro… Pero no se nos dio y entonces es una mezcla de sensaciones. Creo que ellas encontraron los goles muy rápido y a nosotras nos costó tener penetraciones, tener más llegadas y eso fue lo que ellas se llevaron del partido, a través de los córners. Esa seguidilla que tuvieron nos descolocó pero bueno, se dio así el partido y hay que valorar esta medalla que no es poca cosa. Estamos tranquilas porque dejamos todo, no alcanzó, pero estamos tranquilas», analizó la capitana Noel Barrionuevo tras el encuentro en declaraciones a la TV Pública.

