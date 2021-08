AUTORIDADES PROVINCIALES Y DE ANSES PRESENTARON EL PROGRAMA QUE RECONOCE AÑOS DE APORTES A MUJERES POR TAREAS DE CUIDADO

La vicegobernadora Analía Rach Quiroga y la titular de Anses Fernanda Raverta presentaron el Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. La iniciativa permitirá que miles de mujeres que trabajaron criando a sus hijos e hijas y no cuentan con los años de aportes necesarios, accedan a una jubilación. «Es la reivindicación de una lucha histórica. Se decía que eso que llaman amor es trabajo no remunerado, porque fueron tareas invisibilizadas», aseguró Rach Quiroga. La vicegobernadora Analía Rach Quiroga participó de un encuentro virtual junto a la directora de Anses, Fernanda Raverta, en el marco del Ciclo de Encuentros Federales del Programa Integral para el Reconocimiento de Aportes por tareas de cuidado, lanzado por el organismo. El programa está dirigido a madres que estén en edad de jubilarse (60 años o más), no cuenten con los años de aportes necesarios y no tengan una jubilación otorgada o en trámite.



Rach Quiroga explicó que el programa, que se puso en marcha el 1 de agosto pasado en todas las oficinas del país, permitirá que muchas mujeres tengan acceso a la jubilación. “Es un programa integral que reconoce los aportes por la crianza de cada hijo, reconociendo las tareas de cuidado. Es la reivindicación de una lucha histórica de los movimientos de mujeres donde siempre se decía que eso que llaman amor es trabajo no remunerado, porque fueron tareas invisibilizadas a lo largo de los años” afirmó.



Estuvieron presentes junto a la vicegobernadora, la ministra de Desarrollo Social, María Pía Chiacchio Cavana, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, la presidenta del Instituto de Cultura del Chaco, Mariela Quirós, y el jefe Regional de ANSES, Agustín Alemán.



A través de la inscripción a este programa, se les reconocerá a las titulares un año de aportes por tareas de cuidado por cada hijo o hija o 2 en caso de que hayan sido adoptados. Además, se computará de forma adicional 1 año por hija/o con discapacidad y 2 años si fueron beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos 12 meses. También se contemplarán los plazos de licencia por maternidad y de excedencia a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos.



Esta medida forma parte de las iniciativas que impulsa la Mesa Interministerial, que reúne a 15 organismos del Poder Ejecutivo Nacional para planificar e implementar políticas que aporten a una organización social del cuidado más justa, que impacte en una mejor redistribución familiar y social de las tareas y en una redistribución más equitativa entre los géneros.



“Nuestro Estado argentino comienza a achicar la brecha de desigualdad entre géneros. Desde el 2015 hasta el 2019 esta política se cortó y hoy se vuelve a restituir” aseguró Rach Quiroga y agregó que “la pandemia y el aislamiento demostraron lo esencial que son estas tareas en la vida de las personas”. Cuando se habla de distribución de tareas, reiteró Rach Quiroga, “hablamos de uno de los factores más importantes de desigualdad y lo importante que es que el estado esté fuerte y presente y generando políticas públicas concretas de alcance federal”.



Chaco cuenta con una Mesa Interministerial de Políticas de Cuidados, liderada por la vicegobernación que tiene como objetivo diseñar estrategias y acciones de incidencia, de forma colectiva y transversal para visibilizar que las mujeres realizan un aporte fundamental a la economía pero es infravalorado e invisibilizado. Las tareas de cuidado y las tareas domésticas, y no sólo en el ámbito privado del hogar sino también para el sostenimiento de la vida en comunidad en los barrios populares del Chaco.



De esta forma, el Gobierno Nacional busca la cobertura de 155 mil mujeres que hoy no cuentan con ingresos previsionales, en ese sentido se espera la inclusión de cerca de 155 mil mujeres de manera inmediata. En la actualidad, más de 300 mil mujeres de entre 59 y 64 años que están en edad de jubilarse no pueden hacerlo porque no alcanzan los 30 años de servicio requeridos entre sus aportes registrados y los períodos que pueden reconocerse por la actual moratoria.



Un estado presente para una retribución justa



A su turno, la ministra de Desarrollo Social, María Pía Chiacchio Cavana expresó que este programa representa un “hecho histórico para la provincia porque es un reconocimiento de derechos con el acceso e inclusión al sistema de seguridad social de muchas mujeres que no pudieron jubilarse. Si no es de la mano del estado y políticas públicas que reflejan el amor que sentimos, no podrían tramitar la jubilación” afirmó.



“La jubilación es un derecho fundamental importante para tener calidad de vida después de haber trabajado. El trabajo del cuidado fue entendido como acto de amor y hoy se puede reconocer como derecho” y sobre esto, la ministra explicó que de esta forma, “se apunta a visibilizar y promover las tareas de cuidado como derecho de quien ejerce esta tarea, pueda tener una retribución justa”.



En busca de la igualdad, con políticas federales



Por su parte, el Jefe regional de ANSES, Agustín Alemán celebró este programa para beneficiar a madres y abuelas con 60 años que “no podían jubilarse, que le faltaban años para jubilarse o nunca habían aportado”. Esta iniciativa tiene que ver con la igualdad y territorialidad” dijo Alemán.



“Capitanich nos puso como objetivo que no quede ninguna mujer afuera, que no quede nadie sin jubilar, sabiendo que tienen el derecho a hacerlo así que estamos en esa cruzada con mucha ansiedad de poder buscar a madres y abuelas” finalizó.



Para solicitar más información sobre el programa y como inscribirse al mismo, ingresar a https://www.anses.gob.ar/ reconocimiento-de-aportes-por- tareas-de-cuidado



A través de zoom participaron la titular de la Unidad de Atención Integral ANSES, Mirtha Tichy, funcionarios y funcionarias del ejecutivo provincial, presidentes, presidentas y vicepresidentxs de Institutos: IPRODICH, INSSSEP, Agricultura Familiar y Economía Popular, las legisladoras nacionales: Marin Pilatti Vergara y Lucila Masin; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia: Hugo Sager, diputadas y diputados provinciales, intendentas e intendentes, concejalas, responsables de las áreas de mujeres, géneros y diversidades de los municipios, consejeros del Consejo Provincial de Géneros que encabeza la Subsecretaría de Géneros, Diversidades y Disidencias (Delia Perez y Ursula Xabarece), militantes por el reconocimiento de los derechos de las mujeres: Sindicato de Amas de Casa (Lili Godoy), militantes de organizaciones sociales y políticas nucleadas en la Multisectorial Feminista.