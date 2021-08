Marcela Gómez, orgullo chaqueño: la historia de la maratonista que competirá en Tokio 2020

Marcela Gómez es maratonista, tiene 37 años y es oriunda de Tres Isletas, Chaco. Competirá en los Juegos Olímpicos y tiene el sueño de posicionarse como la mejor argentina.

Si bien hace más de 10 años vive en Brasil, Marcela no se olvida que fue en su Tres Isletas natal donde se enamoró del deporte, cuando comenzó a correr en la escuela en su adolescencia. Pasaron varios años hasta que decidió darle un carácter más profesional a su historia, por incentivo de su pareja. “Él decía que yo tenía talento, que tenía condiciones, que podía dedicarme a esto y vivir del deporte”, le contó la chaqueña a La Voz en julio pasado.

No fue un recorrido fácil. Marcela recuerda que antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016 le dijo a su entrenador que quería clasificar para Tokio y desde ese momento se focalizó en cumplir con ese objetivo.

Debutó entonces en la Maratón Internacional de Río de Janeiro en el 2018 a donde, recuerda, “no fui tan preparada”. “Esa maratón la corrimos como un test para ver si yo podía sobrevivir a la distancia. Y me fue súper bien. Fui podio y eso me valió mi primera convocatoria para representar a mi país en el Sudamericano de Maratón de ese mismo año”, expresó.

La tercera experiencia de Marcela fue en la maratón del Sudamericano en el 2019, competencia para la que ya se había preparado con mucha más intensidad. Finalmente fue en Sevilla, en el 2020, cuando logró cumplir con la marca clasificatoria para los Juegos Olímpicos.

“El mundo está lleno de atletas, pero los atletas que van a los Juegos son muy pocos”, le dijo también a La Voz. Por eso, tiene claro su objetivo: “No quiero ir a Tokio a sacarme una foto y decir ‘soy olímpica’. Mi sueño es llegar a la meta y que digan: ‘Fue la mejor clasificación argentina de una atleta en un maratón olímpico’”.

Marcela competirá el próximo viernes, a las 19 de Argentina, con todo un país haciendo fuerza por ella, pero con una provincia que pondrá el doble de energía.

Fuente: Diario Chaco.-

