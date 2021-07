Iván Gioker: «Somos una propuesta electoral que nace del descontento político y cansados de los mismos de siempre»

A última hora se presentó ante la justicia electoral tanto provincial como nacional la Lista C de Chaco Cambia+Juntos por el Cambio, que se denominará Propuesta Chaco.



De ella forma parte Iván Gioker, referente de Republicanos Unidos y primer pre-candidato a Diputado Provincial por este recientemente formado Espacio.



Iván y su espacio político, proponen una política generacional, para que los jóvenes puedan comenzar a imponerse y disputar los espacios demandando las políticas públicas que sean necesarias.



Él junto a su equipo estarán trabajando en su sede de Presidencia Roque Sáenz Peña, ubicado en la calle 16 y 5. Pero hace hincapié que también tienen sedes en Resistencia, Quitilipi. Y actualmente ya hicieron base en 10 distritos de la provincia.



El Pre-candidato Gioker se reconoce como una persona con la inquietud de ayudar a la gente, es por ellos que se anotó en la carrera de medicina profesión que tienen sus progenitores pero, vio que por ese lado no era su interés. Entonces decidió ingresar a la política y de esa manera la ayuda sería de forma magnificada.



Estudió relaciones internacionales y cursa la última etapa de la carrera Ciencias Políticas e incursionó en otros espacios políticos pero no encontró en ellos lo que buscaba para darle forma a su objetivo.



«Al recibir diferentes propuestas para formar parte de la política, lo que tenía es un descontento de estar siempre detrás de los mismos de siempre y tener que pedir permiso a los mismos de siempre» dijo Gioker. Agregando además que eso fue lo que impulsó al Pro y a los Liberales adentrarse en la política y comenzar a desterrar a los que hace años son las caras repetidas de las listas.



Una de las principales propuestas de campaña es la generación de empleos, «hoy a los jóvenes le cuesta mucho conseguir trabajo, donde cada vez hay mas pobres y la alternativa de salida es irse del país. ¿Pero que pasa con los que no se pueden ir? Estamos en una Argentina que no tiene ningún tipo de desarrollo ni lo genera, por eso debemos imponernos lo jóvenes con propuestas superadoras y mostrarle a los mismos de siempre que los joven vienen avanzando» dijo el pre-candidato.



Lo acompañan en esta lista Carla Lezcano de Salud pública, Mónica Morales del Ministerio de Producción, Diego Jara Vicepresidente del PRO.



«Somos una lista con el promedio de edad mas bajo de todas las listas que se presentan» concluyó Iván Gioker de 25 años de edad.

