Curso de Introducción a la Programación – INFORMATORIO Inscripciones abiertas

Se presentó en Sáenz Peña el Informatorio, invitando a inscribirse al curso online y gratuito de Introducción a la Programación.

El Informatorio, programa del Ministerio de Producción, Industria y Empleo del Gobierno del Chaco, con el acompañamiento de la UNCAUs, invita a inscribirse al espacio gratuito de formación especializada en Programación.

Se trata de una propuesta completamente gratuita dirigida a chaqueñas y chaqueños mayores de 18 años, a quienes se ofrece una oportunidad de inclusión social, digital y laboral en la industria del software.

Las personas interesadas tienen tiempo hasta el 31 de julio para inscribirse al curso de Introducción a la Programación, completando un proceso de inscripción que se realiza de manera totalmente online. Los datos necesarios y requisitos para la convocatoria se encuentran en la página web www.empleo.chaco.gob.ar/

Para el curso de Introducción a la Programación no se requieren conocimientos previos en la temática, ya que se trata de un curso especialmente pensado para la inclusión digital de todas las personas de la provincia, a fin de incorporarse a la economía del conocimiento.

El Informatorio es un proyecto llevado adelante por la Subsecretaría de Empleo del Chaco desde el año 2012 y ofrece un espacio de formación especializada para atender la creciente demanda de personas calificadas en conocimientos técnicos para la industria del software y servicios informáticos, uno de los sectores que más creció en el contexto de pandemia.

En el Informatorio ya han participado 11.902 personas, pertenecientes a los 69 municipios del Chaco, siendo 795 de sus cursantes de la localidad de Sáenz Peña.

Estuvieron presentes en la presentación el rector de la UNCAus Germán Oestmann, el Subsecretario de Empleo del Chaco Lucas Cepeda y el Presidente del Polo IT Martín Escudero.

El Informatorio es un programa del Gobierno del Chaco, llevado adelante por la Subsecretaría de Empleo del Chaco, con el acompañamiento de empresas pertenecientes al Polo IT Chaco, Ecom, Globant, la Facultad Regional Resistencia de la UTN y la Universidad del Chaco Austral (Uncaus) .

Comentarios