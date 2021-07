Carta abierta para el gobernador de la provincia de Chaco, de la intendente de Pampa del infierno.

«NUESTRA SALUD NECESITA RESPUESTA.

Sr Gobernador de la Provincia del Chaco; Sra. Ministra de Salud.

Cuando ya como sociedad , estamos intentando entender que el Covid 19 llegó para quedarse en el mundo y que debemos aprender; con todos los cuidados de bioseguridad a convivir con el; HOY tomamos conocimiento de un NUEVO y triste suceso ocurrido en nuestra localidad : LA MUERTE DE UN NIÑO POR NACER.

Durante éste mes es el TERCER caso ocurrido de ésta índole, por falta de obstetra y derivación a destiempo.

Me duele como ciudadana y como Intendente encontrarme con ésta nueva situación de PÉRDIDA y con una nueva familia destruida por el dolor .

Sr Gobernador : hemos gestionado en reiteradas oportunidades a los funcionarios del Sistema de Salud de manera personal y por vía telefónica que nos solucione la falta de médicos especialistas, obstetra, cardiólogo, pediatra y hasta la fecha no hemos obtenido una respuesta favorable. NECESITAMOS más profesionales de la salud para nuestro hospital .

Toda la comunidad de Pampa del Infierno conoce la situación en la que se encuentra el Hospital local , sin insumos; sólo 2 médicos para atender a 25.000 habitantes. Lejos estamos del anhelo y el proyecto de tener un hospital equipado y eficiente teniendo en cuenta que Pampa del Infierno es cabecera del Departamento Almirante Brown.Casi todos los casos deben ser derivados a centros de mayor complejidad.

Yo agradezco y valoro al personal de salud que hace «magia» con nada. Pero la predisposición y la buena voluntad no alcanzan.

No contamos con BIOQUIMICO hace más de cinco meses, el equipo de rayos está descompuesto y podemos seguir enumerando las necesidades.

Yo me preguntó y estoy segura que nuestros compoblanos también ¿Cuántas pérdidas humanas más deberemos tener o cuántas desgracias nos deberán ocurrir para que obtengamos respuestas a nuestros pedidos?

Le solicito por favor que nos responda favorablemente y nos provea lo que necesitamos para atender a nuestros enfermos, porque me resisto a creer que cuando se trata de Salud para Pampa del Infierno no se puede hacer nada.

ATTE. DRA. GLENDA SEIFERT Intendente Pampa del Infierno.»

