LA MESA NACIONAL DE JUNTOS POR EL CAMBIO MOLESTOS CON ROZAS

El fin de semana trascendió un documento de la junta electoral de JUNTOS POR EL CAMBIO, Chaco, que de ser verdad será la destrucción de la Coalición de Gobierno.

Dejará expuesto a todas luces que Rozas volvió peor que antes, así como volvió Cristina, son personas que ya les pasó el cuarto de hora y todo regreso lo hacen cargando mucho resentimiento. Lamentable para sus aliados y para quienes cierran por un cargo o un contrato en perjuicio de ser una alternativa seria de gobierno para 2023.

Para que la gente entienda lo que pretende hacer Rozas (Ex gobernador y Ex retirado de la política) es subir los pisos del 25% que debe sacar una lista interna para acceder a la integración de la lista que va a competir luego en las generales, integración que también pretende ser modificada y pasar de ser 2 por la mayoría y 1 por la minoría, a 3-1, lo cual hará que no se vea reflejado el voto del pueblo.

Va en contra de los principio democráticos y de las minorías, no respetaría la integración 50-50 de género de una de las listas, perjudicando a un género si o si.

No habla bien que el presidente actual de la UCR Chaco firme el Reglamento en beneficio propio (toda vez que es candidato), le corresponden las generales de la ley, pretende ser juez y parte?? Ya arrancaría mal el nuevo presidente.

Después dicen que son amplios los de juntos por el cambio, pareciera que no conocen el significado de la palabra. Lo que debe saber el pueblo que gane quien gane la interna, no se verá reflejado lo que votó por pedido de Rozas. Esto cercena la acción participativa y la competencia constructiva dentro de un mismo espacio. Sólo resta esperar que harán los aliados, si firmarán o no este descabellado reglamento antidemocrático

Por este desacierto del exgobernador del Chaco, juntos por el cambio esta siendo noticia Nacional, dado que entre los máximos referentes de los partidos que integran la coalición de Gobierno, hay un revuelo porque no pueden creer que se esté por dar este mal ejemplo democrático en Chaco. Al parecer no le habría caído nada bien a toda la cúpula de Juntos por el cambio Nacional, la descabellada maniobra de Rozas, típico de caudillo, cosa que no va más hace rato, porque va en contra del espíritu democrático de la UCR expresan los máximos referentes ( Alfredo Cornejo, Mario Negri, Martin Lousteau), como así también los principales socios de Juntos por el Cambio, entiéndase ARI (Lilita Carrió y Maximiliano Ferraro) y el PRO (Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Larreta, Maria Eugenia Vidal), por lo cual no estarían acompañando la postura del Chaqueño Rozas, por la simple razón que en todo el país la mesa Nacional esta pregonando bajar los pisos inclusive para que en las generales participen todos los aliados sin que se quede afuera nadie, demostrando así integración y coherencia con lo que se dice y hace, para luego ir todos juntos en las generales a discutir el espacio con los adversarios reales (PJ y aliados).

Lo único que queda claro, es que Angelito, ex retirado de la política, volvió peor, o al menos eso es lo que demuestra.

Comentarios