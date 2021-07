SALUD PÚBLICA INICIÓ EL OPERATIVO DE VACUNACIÓN COVID-19 «CASA POR CASA» Y HABILITÓ LA POSTA 24 HORAS

Seis barrios de Barranqueras recibieron el operativo que buscará extenderse a toda la provincia, para sumar nuevas oportunidades de vacunación a las chaqueñas y chaqueños.

En el marco de la Campaña de Vacunación contra Covid-19 que se desarrolla en toda la provincia de Chaco, el Ministerio de Salud Pública llevó adelante este viernes 9 de julio el operativo “casa por casa” en la localidad de Barranqueras, apostando por acercar las dosis para ampliar la población inmunizada.

La actividad tuvo su desarrollo inicial en los barrios La Toma, María Cristina, 72 viviendas, 130 viviendas, Villa Paraguay y 52 viviendas de la ciudad portuaria y planea extenderse a otras zonas de la provincia. “Se va a repetir en todas las localidades, ayer estuvimos en Puerto Bermejo llevando adelante una jornada de vacunación similar, hoy en Barranqueras y la idea es poder continuar en Fontana en los próximos días y así en todas las localidades que se van sumando”, comentó la ministra Paola Benítez.

Respecto a la iniciativa de acercar la vacunación a cada vivienda, la titular de la cartera sanitaria explicó que “hemos notado la disminución de la gravedad de la enfermedad en aquellas personas que se han vacunado, así que creemos que los que todavía no han decidido o no han optado por la vacuna tienen la posibilidad de hacerlo, y es por ello que saliendo casa por casa, buscando a este grupo de personas, quitándoles las dudas que puedan tener, podemos llegar a facilitar que accedan a la misma”, y agregó que “también sabemos que hay personas que cumplen horario laboral que muchas veces no les permite acercarse a las postas fijas que se llevan adelante hasta las 15:30, y la posibilidad de seguir vacunando después de este horario facilita a aquellos que no pueden acercarse”.

