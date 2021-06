Murió en Charata un menor de 14 que ingresó al hospital por un politraumatismo y se contagió de Covid

Este miércoles a la madrugada, en la localidad de Charata, dos personas murieron a causa del Covid-19, entre ellas un menor de 14 años. Las dos personas se encontraban internadas.

En declaraciones públicas, la directora del Hospital de Charata, Emilia Parra se manifestó al respecto de lo sucedido.

«El chico de 14 años ingresó días atrás por un politraumatismo, con varios días de internación, y lamentablemente al infectarse con el virus no lo pudo superar» y agregó que las pérdidas no sean solo números: «Tenemos que anunciar la perdida de amigos, familiares, gente conocida, porque para nosotros no es el número de poner cuantos muertos tenemos, si no que cada perdida es muy importante».

«Porque esto surge de un accidente de tránsito u otras situaciones que no tenían que ver con una pandemia y llevaron a estos desenlaces», comentó haciendo referencia a la situación por la que el menor había ingresado al hospital.

Expresó que hay que tener mayores cuidados con los menores de edad porque ellos todavía no tienen acceso a las vacunas: «Justamente los chicos, son los que no tienen acceso a estas vacunas, por eso a ellos apelamos más que nadie al cuidado y que toda la familia ayude al cuidado para disminuir la contagiosidad».

Añadió que el hospital está reduciendo la curva de contagios, pero llamó a seguir cuidándose: «Con la cantidad de hisopados que venimos haciendo, semanas atrás teníamos entre un 50, 55% de positividad, hoy estamos logrando bajar esa curva, por un lado, estamos reduciendo la contagiosidad, pero estamos en un momento muy agresivo por lo que hay que continuar cuidándonos» y que esto fue posible gracias al Programa Ayudar: «Tenemos el Programa Ayudar que lo solicitamos para hacer hisopados y realmente la concurrencia de la gente es importantísima, desde muy temprano se inició”.

Fuente: Diario Chaco.