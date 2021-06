Homenaje al médico Ivancovich: “Su equipo permite bajar los índices de mortalidad infantil”, dijo Ayala

El presidente de la Cámara de Diputados , Hugo Sager y las legisladoras Jessica Ayala y Liliana Spoljaric reconocieron al doctor Nicolás Ivancovich, director de Emergencias Médicas del Chaco, por las 554 aeroevacuaciones que se concretaron desde 2016 a la fecha. “Este homenaje significa un reconocimiento, en época de pandemia, pero por sobre todo reconocer en Nicolás su trayectoria y que tiene el equipo de salud que trabaja dentro de esta área tan importante, permitiendo bajar los índices de mortalidad infantil”, expresó Ayala.



Por medio de la resolución Nº463/2021, el Cuerpo Legislativo a propuesta de la diputada Jessica Ayala, expresó beneplácito y acompañamiento al Servicio de Aeroevacuación, que pertenece al Servicio de Emergencias Médicas la Provincia del Chaco.

Asimismo, el instrumento resalta que la aeroevacuación cumple un rol fundamental y básicamente impacta en la mortalidad infantil, teniendo presente que casi el 50% de los traslados son neonatales y fundamentalmente es un recurso del Estado que brinda igualdad y accesibilidad a la Salud Pública.

La diputada Ayala, quien preside la comisión de Género, Diversidades, Familia, NNyA, remarcó que “este homenaje significa un reconocimiento, en época de pandemia, pero por sobre todo reconocer en Nicolás su trayectoria y que tiene el equipo de salud que trabaja dentro de esta área tan importante, quienes desde el año 2016 a la fecha han realizado más de 554 aeroevacuaciones, muchas de ellas con niños y niñas que nacen en El Impenetrable más profundo de nuestra provincia”.

Al hacer uso de la palabra, Sager expuso sobre las aeroevacuaciones: “Hay todo un sistema que se moviliza para que, con la mayor eficiencia posible, todos los ciudadanos chaqueños tengan la misma atención médica”.

“Nosotros circunstancialmente somos funcionarios. Los proyectos políticos que representamos son lo que le ponen una impronta particular de cómo comprendemos al sistema sanitario, pero la esencia se la da el trabajador de salud, el profesional”, valoró sobre quienes, con profunda convicción, cuidan la salud de chaqueños y chaqueñas.

“Estamos comprometidos

con la salud pública”

Por su parte, el doctor Ivancovich manifestó: “Esto representa un reconocimiento al equipo, porque no dejamos de ser un equipo, aunque seamos pocos, pero estamos comprometidos con la salud pública, de ponerse al hombro todo lo que sea el rescate de aeroevacuaciones en esta provincia, de niños y niñas que nacen en áreas donde no tienen acceso a la salud pública” detalló.

“Con las aeroevaciociones podemos darle el mismo acceso a la salud que tenemos en las grandes ciudades y esto se llama igualdad en salud pública, poder darle las mismas posibilidades, o también desde las grandes ciudades como Resistencia llevar a centros de mayor complejidad como ser Buenos Aires”, indicó el doctor.

Comentarios