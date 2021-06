UNCAus inaugura el primer tramo del plan de obras 2021

Con la presencia de todas las autoridades de la Universidad Nacional del Chaco Austral, encabezada por el Rector de la misma, Dr. Germán Oestmann se llevó adelante la inauguración del Herbario y el nuevo y renovado espacio físico de la óptica de ISSUNCAus, correspondiente a las primeras obras culminadas del programa de infraestructura 2021.

La Universidad Nacional del Chaco Austral, que enviste una constante actitud emprendedora, más aún cuando confluye su actitud al rol social que le fue adjudicado dentro de la comunidad de la Provincia del Chaco, permite surgir estos logros importantes que quedarán materializaos en su historia.

La unicidad del esfuerzo y del trabajo de todas las personas que llevan adelante la conducción de la Universidad Nacional del Chaco Austral, frente a este tiempo duro de pandemia que atravesamos hace más de 15 meses, pudieron lograr, manteniendo los profundos cuidados de bioseguridad, continuar la vigencia de la envergadura de continuidad y renovación de las obras de infraestructura.

De esta manera, en el día de hoy, vemos los frutos del esfuerzo supino, de un camino sinuoso, pero con el ímpetu presente al aperturar e inaugurar dos obras edilicias de notoria importancia, reconociendo histórico, y satisfacción de una deuda pendiente con la comunidad universitaria demandada hace muchos años.

El Herbario Universitario y la Óptica de ISSUNCAus, en esta inauguración, representan un hecho importante e histórico de reconocimiento del trabajo de investigadores, investigadoras, docentes, nodocentes, voluntarios, voluntarias, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria a fin, que han dejado parte de sus vidas en este anhelo.

El Herbario, fruto del esfuerzo y la historia

El Herbario de la UNCAus, es una colección científica de plantas o partes de ellas herborizadas, secadas, conservadas, identificadas, y acompañadas de información crítica como la identidad del recolector, el lugar y fecha de la recolección, y el hábitat donde se encontraba la misma.

Historía en la Comunidad Universitaria y origen

La colección de plantas herborizadas más las colecciones de semillas y frutos existentes en la UNCAUS fueron propiciadas por el Ing. Carlos Chiffa, que en la actualidad se encuentra en beneficios jubilatorio, creador del herbario de la Facultad de Agroindustrias, con la cooperación del Farmacéutico Alberto Bela, también con beneficio jubilatorio, y del becario en aquel momento Rubén Basiloff, actual trabajador de la secretaría administrativa de esta Casa de Altos Estudios.

Este trabajo, que es producto de una ardua y perseverante labor de recolección de las especies, se logró gracias a estudiantes de las carreras de Farmacia en el cursado de la cátedra de Botánica y Farmacobotánica, con la diversidad geográfica de las provincias vecinas y demás territorios d nuestra República.

Objetivo futuro

Respecto al futuro, podemos asegurar que será imprescindible para las investigaciones de cualquier naturaleza, e incluir una especial atención sobre la profundización en los saberes cotidianos de los pueblos originarios de las tierras del impenetrable chaqueño descubriendo la virtuosidad del conocimiento ancestral para la medicina vernácula. en esta materia, el Ing. Carlos Chifa y el Prof. Armando Ricciardi publicaron en el año 201, un compendio muy profundo que permite el interés y conocimiento general del mismo.

Características del Herbario

Nuestro Herbario se caracteriza por ser Etnobotánico Medicinal, ya que el Norte de Argentina es una zona privilegiada, no solo por la tradición de uso de especies vegetales en la medicina vernácula, sino también por la extensa documentación existente sobre el uso de plantas por parte de los aborígenes en la medicina natural, entre los que se encuentran las tribus (MOCOVÍ, WICHÍ, TOBA).

Herbario UNCAus, Orgullo argentino

Este Herbario de la Universidad Nacional del Chaco Austral, es propietario de 5000 ejemplares, sirviendo no solo como fuente de información para las carreras de Medicina, Farmacia, Veterinaria e Ingeniería Zootécnica, sino también para los estudios científicos que se han realizado en nuestra casa de estudios superiores. Considerándose una colección de orgullo para la región y la Argentina.

Resultados de las investigaciones y los libros publicados al efecto

El trabajo de Herbario para la Casa de Altos Estudios significó la publicación de 4 libros, los cuales son:

• Chifa, C. y Ricciardi, AIA (2001). Plantas de uso en medicina vernácula del centro del Chaco argentino. Fundación Miguel Lillo. _

• Chifa, C. (2005). Plantas medicinales usadas por las comunidades aborígenes del Chaco argentino. Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste. _

• Chifa, C. y Ricciardi AIA (2011). Plantas medicinales usadas por las comunidades aborígenes del Chaco argentino (2 ed.) Ediciones Elemento. _

• Chifa, C. y Ricciardi AIA (2014). Las plantas medicinales del nordeste argentino en las crónicas de la época de la Colonia. Ediciones Elemento.

Significado para la Comunidad Universitaria

La Comunidad Universitaria de la UNCAus, que viene desarrollando un estudio de investigación que se materializa en este Herbario, hoy cuenta con un reconocimiento histórico al trabajo constante y perseverante. Dar lugar y significado a este material de investigación de la naturaleza, reconocer el esfuerzo por los que tuvieron la visión de comenzar, es sencillamente devolver al corazón de la UNCAus la dignidad una parte fundamental de todo lo realizado.

Óptica de ISSUNCAus, la importancia del trabajo vinculado

Otra obra de características similares, en cuanto a la virtud de la vinculación interdisciplinaria de las áreas de este polo científico y tecnológico que corresponde UNCAus, es fruto al mancomunado esfuerzo de la carrera de Óptico Técnico Contactólogo y un espíritu social cooperativo asociado al efecto.

Durante muchos años, el trabajo silencio pero constante de los miembros de la carrera de OTC permitió que hoy podamos contar con la máxima calidad en los estándares solicitados, asignados a la producción, elaboración y dispensa de lentes para la comunidad universitaria.

Una obra con espíritu social

Esta inauguración del laboratorio, punto de venta, de investigación y demás tareas de exploración en materia visual, tiene la impronta de estar asociado al trabajo realizado desde el Instituto de Servicios Sociales de la UNCAus, cuyo objetivo es generar la mayor cantidad de herramientas que permitan satisfacer las demandas de sus afiliados con alta cobertura en la importancia de los cuidados de la salud.

El personal docente y no docente, en toda su extensión, tendrá la cobertura total de los lentes necesarios para el desenvolvimiento de sus vidas cotidianas en un cien por ciento. Pero también, ese espíritu social se extiende a los y las estudiantes, y miembros de la comunidad universitaria, que podrá acceder a descuentos especiales tendientes a beneficiar el acceso a una buena salud visual.

Vinculación y extensión

La Óptica permitirá recrear una herramienta de incremento de experiencias en el ejercicio de las prácticas profesionales de los y las estudiantes avanzadas de la carrera de OTC, enriqueciendo su perfil profesional cuando egrese.

Por otro lado, contribuirá al trabajo que viene desarrollando la UNCAus con la Unidad Medica Educativa, en la participación de los operativos de Atención Primaria de la Salud, para la detección temprana de los males visuales.

Unidad experimental como motor de la investigación

La carrera de OTC cuenta con muchos años de experiencia en su trabajo de investigación, siempre asociado a la implementación de mecanismos de acceso social a lentes y soluciones a males de la salud visual. De esta forma, en la actualidad, con estas instalaciones de avanzada tendrán el confort necesario y la amplitud correcta para avanzar en sus estudios, promoviendo el constante esfuerzo en la investigación y desarrollo de la materia.

Comentarios