Charata vacuna desde este jueves 24 a mayores de 18 años

A través de las redes sociales del municipio, la intendenta de Charata, María Luisa Chomiak junto a la directora del Hospital de Charata Emilia Parra y la jefa de Vacunación Noemi Brandan, anunció el inicio de la vacunación contra el coronavirus a personas mayores de 18 años. La aplicación de dosis se llevará adelante a partir de este jueves, desde las 8, en Asociación Española sin turno previo en el marco de la Campaña Provincial de Vacunación contra COVID-19. Los números se entregarán el mismo día, a partir de las 7, por orden de llegada.

«Es un anuncio muy importante para la comunidad, porque se trata de bajar las edades de vacunación Covid en la campaña que venimos haciendo desde el mes de enero de este año. Hemos tenido la muy buena noticia del Ministerio de Salud Pública que en el día de mañana estará llegando el equipo de inmunización con una gran cantidad de dosis, unas 1.000», expresó Parra.

Además, explicó que todos aquellos que todavía no fueron vacunados, que no ingresaron a un grupo etario, que no pertenecen a alguna institución o no son factores de riesgo y comprenden una edad de entre 18 y 40 años, van a poder hacerlo mañana jueves. «El único requisito es que todas las personas que se acerquen a vacunarse tengan el domicilio en el departamento Chacabuco. Se trata de la primera dosis. La idea es que cada localidad pueda abarcar la mayor cantidad posible de población para bajar la contagiosidad que se viene dando para luego continuar con la segunda dosis», sostuvo.

Por su parte, Chomiak agradeció al personal de Salud Pública, especialmente a la directora del hospital, vacunadores y agentes municipales que “llevan a cabo esta tarea tan necesaria en estos tiempos como es la vacunación y que lo vienen haciendo diariamente”. “Este fin de semana se han trasladado hasta la zona de Tres Estacas y esta semana -si el tiempo así lo permite- se van a trasladar hasta la zona de Las Tolderías», expresó.