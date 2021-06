La situación de los ríos es “crítica”: el Paraná tiene 31 centímetros de altura en Barranqueras

La escasez de lluvias tiene en vilo a las provincias ribereñas y la altura de los ríos continúa en una pronunciada bajante: este miércoles el Paraná se ubicó en los 0.31 metros de altura en Barranqueras y en los 0.25 en Corrientes.

En declaraciones a Diario Chaco, el presidente de la Administración Provincial del Agua (APA), Daniel Pegoraro, indicó que la situación de los ríos es crítica porque pone en riesgo la producción de agua potable y la generación de energía eléctrica que depende de Yacyretá.

“Es preocupante porque como pasamos el otoño y no se dieron lluvias, tuvimos régimen por debajo de lo normal, sumado a la histórica bajante del año pasado 2020. Desde el año 1944 no se repetía el nivel y la secuencia de bajante que estamos teniendo ahora. O sea, la bajante del año pasado sumada a la del 2021, las lluvias no pudieron recuperar todos los sistemas de los ríos, hoy estamos en una bajante que no se repite hace 71 años”, explicó.