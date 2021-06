EL GOBIERNO PRESENTARÁ ESTE MARTES EL PROGRAMA: “REACTIVA ORGANIZACIONES SOCIALES CIVILES”

_Se trata de un nuevo beneficio que busca fortalecer los espacios de trabajo de organizaciones civiles, alentar la concreción de sus proyectos de infraestructura y lograr la recuperación del sistema socioproductivo chaqueño._

Este martes se llevará a cabo la presentación del programa “Reactiva Organizaciones Sociales Civiles”, en el marco del plan “Chaco Reactiva”.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, otorgará un apoyo financiero no reembolsable, a organizaciones de la sociedad civil que no posean acceso a financiamiento bancario.

Asimismo, el titular de esta cartera, Santiago Pérez Pons, mencionó que la iniciativa tiene como objetivo, “fortalecer el vínculo entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil, para alentar la concreción de proyectos que optimicen su infraestructura”.

El programa tiene el objetivo de promover la actividad de agrupaciones sociales, tales como asociaciones civiles, fundaciones, ONGs, centros culturales, centro de personas adultos mayores, clubes Barriales, merenderos, bibliotecas, para generar el fortalecimiento de sus espacios de trabajo.

“Para lograrlo, otorgar un apoyo financiero no reembolsable, que incentive la inversión en proyectos que impliquen estrategias de mejoras en infraestructura es clave. El rol que cumplen las organizaciones en nuestra comunidad es muy importante y acompañarlas es un compromiso que honramos trabajando cada día para darles más herramientas y acompañarlas en el proceso de tener mejores instalaciones”, explicó el funcionario.

Mencionó,además, que el soporte económico, facilita la adquisición de materiales para la construcción y afines necesarios para llevar adelante los proyectos, quedando a cargo de la organización, la inversión de la mano de obra.

En este sentido, el beneficio podrá ser utilizado únicamente en la compra de materiales destinados a mejorar la situación edilicia de la organización y se efectivizará a través de una tarjeta Tuya pre-cargable, a nombre del representante institucional del proyecto o, en su defecto, estará a nombre de una persona física nombrada a cargo.

En tanto, el día de la presentación, se darán detalles acerca de: formulario de presentación, montos solicitados, selección de proyectos, plazos y disposiciones exclusivas para los proyectos abordados y el método de rendición.

