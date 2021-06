SÁENZ PEÑA:CONCEJALES SE REUNIERON CON EL COMITÉ SANITARIO DE EMERGENCIA

Convocados por el Comité Sanitario de Emergencia integrantes del Concejo Municipal de Pcia Roque Sáenz Peña participaron de la reunión en la que analizaron la compleja situación que atraviesa la ciudad en esta segunda ola de coronavirus.

Los ediles Nora Gauna, Luisina Lita, Raquel Psocik, Ernesto Blasco y Andrés Neznakjo dialogaron con los especialistas quienes les manifestaron que el sistema de salud está al límite no solo por los casos propios de Sáenz Peña sino por la cantidad de pacientes que el 4 de Junio como hospital regional absorbe, personas que vienen de localidades del interior donde no pueden ser contenidas.

A pesar del esfuerzo y trabajo mancomunado que realizan instituciones públicas y privadas de salud, el municipio y todos quienes integran el comité sanitario, los presentes coincidieron en que el problema no es sólo sanitario también es social y que la magnitud de la pandemia que no vimos el año pasado la estamos viendo ahora.

Como asesores, los integrantes del comité plantearon la necesidad de armar nuevas estrategias con datos concretos pero como actualmente no cuentan con ellos, solicitaron a los concejales los apoyen desde su lugar para poder trabajar en este aspecto, lo que les permitirá planificar.

Trabajar en mayores cantidades de testeos (a pesar que Sáenz Peña es la ciudad que más tests realiza falta testear más), con aislamiento y la vacunación se podrá lograr fortaleza sanitaria; además hicieron hincapié en la prevención, la educación de la ciudadanía remarcando que la conciencia y la responsabilidad social son fundamentales para tener medianamente controlada la situación en la ciudad como ocurrió al comienzo de la pandemia.

Los concejales agradecieron la invitación, destacaron la labor realizada por el comité sanitario y se pusieron a disposición para seguir trabajando en conjunto y brindar las herramientas necesarias para continuar esta lucha contra el covid.

Comentarios