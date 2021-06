Oestmamn participó del Plan de Vivienda para la Comunidad Universitaria

El Rector de UNCAus, Abog. Germán Oestmann participó Junto a Rectoras y Rectores de las

distintas Universidades Nacionales de una reunión virtual informativa con el Ministro de

Desarrollo Territorial y Hábitat, Ing. Jorge Ferraresi y el Ministro de Educación de la Nación, Dr.

Nicolás Trotta a fin de avanzar en el plan de viviendas para el personal docente y no docente de las

universidades.

La reunión informativa consistió para articular las herramientas y financiamiento hacia la

comunidad universitaria federal en cuanto a soluciones habitacionales.

Una primera etapa tendrá de converger en las mejores operatorias de organización, selección y

elección de las adjudicaciones a los beneficiarios y beneficiarias, teniendo en cuenta el plan de

soluciones habitacionales asignado a cada una de las Provincias de la República Argentina. El

Ministerio de Desarrollo Territorial y de Hábitat, conjuntamente con el Ministerio de Educación de

la Nación, tienen la plena convicción de actuar de manera efectiva sobre la búsqueda de

soluciones habitacionales para los miembros de la comunicación universitaria en particular, por

tanto se aproximan medidas de financiamiento, aportes y la promoción de la construcción de

viviendas con cuotas accesibles, con variables en tiempo y el ajuste de acuerdo a la dinámica

salarial que tengan los y las trabajadoras.

Oestmann Agradeció profundamente al Ministro de Educación, Nicolás Trotta; al Ministro de

Desarrollo Territorial y de hábitat, Ing. Jorge Ferraresi y al Secretario de Políticas universitarias, Lic.

Jaime Perczyk por permitir que ser parte del diseño de las herramientas de finamiento en

soluciones habitacionales para las comunidades universitarias.

Y Resaltó que: “UNCAus se encuentra presente en todas las medidas que puedan encontrar los

mejores mecanismos para la avanzar en el nivel de vida de los y las docentes, investigadores,

estudiantes y no docentes”.

