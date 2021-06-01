EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES CONTROLES EN PREVENCIÓN GENERAL DE ILÍCITOS DE ÍNDOLE FEDERAL, EN LA FECHA EN HORAS DE LA MADRUGADA, PERSONAL DE ESTA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, PERTENECIENTE A LA DIVISIÓN UNIDAD OPERATIVA FEDERAL PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA, PROCEDIO SOBRE LA RUTA NACIONAL N° 16 ACCESO A PAMPA DEL INFIERNO, A LA DETENCIÓN DE UN RODADO MARCA FORD MODELO RANGER EL QUE PROVENÍA DE LOS FRENTONES CON DESTINO FINAL A LA LOCALIDAD DE PAMPA DEL INFIERNO.
QUE DE LA INSPECCIÓN DE DICHO AUTOMÓVIL SE ESTABLECIÓ QUE EL MISMO TRASLADABA VARIOS BULTOS CON MERCADERÍA SIN EL CORRESPONDIENTE AVAL ADUANERO, DÁNDOSE INTERVENCIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RESISTENCIA.
A SU VEZ SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE GRAN CANTIDAD DE ROPA DE INVIERNO MASCULINA Y FEMENINA, JEANS, CALZADOS Y ROPA PARA BEBE Y DEMAS ELEMENTOS, POR HALLARSE LOS MISMOS EN INFRACCIÓN A LA LEY 22.415, MERCADERIA ESTA VALUADA EN EL MERCADO EN ALRREDEDOR DEL MILLON DE PESOS
LA POLICÍA FEDERAL INCAUTO MERCADERIA DE CONTRABANDO.-
EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES CONTROLES EN PREVENCIÓN GENERAL DE ILÍCITOS DE ÍNDOLE FEDERAL, EN LA FECHA EN HORAS DE LA MADRUGADA, PERSONAL DE ESTA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, PERTENECIENTE A LA DIVISIÓN UNIDAD OPERATIVA FEDERAL PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA, PROCEDIO SOBRE LA RUTA NACIONAL N° 16 ACCESO A PAMPA DEL INFIERNO, A LA DETENCIÓN DE UN RODADO MARCA FORD MODELO RANGER EL QUE PROVENÍA DE LOS FRENTONES CON DESTINO FINAL A LA LOCALIDAD DE PAMPA DEL INFIERNO.