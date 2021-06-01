LA POLICÍA FEDERAL INCAUTO MERCADERIA DE CONTRABANDO.-

1 junio, 2021 ACTUALIDAD, PROVINCIALES, Sin categoría

EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES CONTROLES EN PREVENCIÓN GENERAL DE ILÍCITOS DE ÍNDOLE FEDERAL, EN LA FECHA EN HORAS DE LA MADRUGADA, PERSONAL DE ESTA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, PERTENECIENTE A LA DIVISIÓN UNIDAD OPERATIVA FEDERAL PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA, PROCEDIO SOBRE LA RUTA NACIONAL N° 16 ACCESO A PAMPA DEL INFIERNO, A LA DETENCIÓN DE UN RODADO MARCA FORD MODELO RANGER EL QUE PROVENÍA DE LOS FRENTONES CON DESTINO FINAL A LA LOCALIDAD DE PAMPA DEL INFIERNO.
QUE DE LA INSPECCIÓN DE DICHO AUTOMÓVIL SE ESTABLECIÓ QUE EL MISMO TRASLADABA VARIOS BULTOS CON MERCADERÍA SIN EL CORRESPONDIENTE AVAL ADUANERO, DÁNDOSE INTERVENCIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RESISTENCIA.
A SU VEZ SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE GRAN CANTIDAD DE ROPA DE INVIERNO MASCULINA Y FEMENINA, JEANS, CALZADOS Y ROPA PARA BEBE Y DEMAS ELEMENTOS, POR HALLARSE LOS MISMOS EN INFRACCIÓN A LA LEY 22.415, MERCADERIA ESTA VALUADA EN EL MERCADO EN ALRREDEDOR DEL MILLON DE PESOS

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