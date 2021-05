TUCUMAN: «No hay tratamiento» – un niño tucumano necesita con urgencia un trasplante de hígado.

Mariano Tahiel Díaz, de 10 años, se encuentra internado en el hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires desde el domingo. Fue trasladado en el avión sanitario desde Tucumán, luego de que su salud empeorara. Desde anoche se encuentra en coma.

Todo comenzó hace dos semanas cuando el menor ingresó al Hospital de Niños. «En un principio los médicos pensaban que era un cuadro de apendicitis. Posteriormente le practicaron todos los estudios y determinaron que el hígado no estaba funcionando debido a que estaba produciendo un virus que no era «hepatitis A» ni «hepatitis B»», contó Rubén Campos, tío del pequeño.

Según informó su familia, Mariano está primero en la lista del Incucai para recibir un trasplante, luego que su cuadro se agravará anoche. Se encuentra en emergencia nacional.

«No hay tratamiento. La única solución es un trasplante de hígado», contó Campos.

El tío del menor pidió a las autoridades que el primer hígado compatible sea destinado a su sobrino. «Si no conseguimos en las próximas horas la vida de Tahiel corre peligro», indicó.

Fuente: La gaceta.

